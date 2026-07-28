Mnogi vlasnici pasa teško odole kada ih ljubimac tužno posmatra dok jedu. Ipak, iako su neke namirnice koje jedemo bezbedne i za pse, postoje i one koje mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, pa čak i biti opasne po život.

Veterinari upozoravaju da pojedina hrana koju ljudi svakodnevno konzumiraju može biti izuzetno štetna za pse.

Čokolada i kafa

Čokolada sadrži supstance koje psi teško razgrađuju. Može izazvati povraćanje, dijareju, ubrzan rad srca, drhtavicu, napade, pa čak i smrt u težim slučajevima.

Grožđe i suvo grožđe

Iako se još ne zna tačno zbog čega, grožđe i suvo grožđe mogu izazvati akutno otkazivanje bubrega kod pasa. Čak i male količine mogu biti opasne, pa ih treba potpuno izbegavati.

Luk, beli luk i praziluk

Povrće iz porodice luka sadrži jedinjenja koja mogu oštetiti crvena krvna zrnca psa i dovesti do anemije. Simptomi uključuju slabost, povraćanje, dijareju, otežano disanje i ubrzan rad srca.

Ksilitol

Ksilitol je veštački zaslađivač koji se nalazi u žvakama, bombonama i drugim proizvodima bez šećera. Kod pasa može izazvati nagli pad šećera u krvi, oštećenje jetre, gubitak koordinacije, napade i povraćanje.

Orašasti plodovi

Većina orašastih plodova bogata je mastima, zbog čega može izazvati povraćanje, dijareju ili upalu pankreasa. Makadamija orasi spadaju među najopasnije orašaste plodove za pse. Mogu izazvati slabost, drhtavicu, povraćanje, povišenu temperaturu i probleme sa kretanjem.

Sirovo testo sa kvascem

Ako pas pojede sirovo testo, ono može da nastavi da raste u želucu, stvarajući gasove i ozbiljne probleme sa varenjem. Fermentacijom nastaje i alkohol, što dodatno povećava rizik od trovanja.

NAMIRNICE KOJE JE BOLJE IZBEGAVATI

Mleko i mlečni proizvodi

Mnogi psi ne vare dobro laktozu, pa mleko i mlečni proizvodi mogu izazvati dijareju, povraćanje i druge stomačne tegobe. Zbog visokog sadržaja masti povećava se i rizik od upale pankreasa.

So i slane grickalice

Male količine obično nisu opasne, ali previše soli može dovesti do pojačane žeđi, povraćanja i problema kod pasa koji imaju bolesti srca ili bubrega.

Sirovo meso, jaja i kosti

Sirovo meso i jaja mogu sadržati bakterije poput salmonele i bakterije Ešerihija koli. Kosti mogu izazvati gušenje ili povrede digestivnog sistema, pa ih ne treba davati bez opreza.

Citrusno voće

Pomorandže, limun, grejpfrut i drugo citrusno voće u većim količinama mogu iritirati želudac psa, naročito kora i semenke koje sadrže etarska ulja.

Ako sumnjate da je pas pojeo neku od ovih namirnica i primetite simptome poput povraćanja, malaksalosti, drhtavice, otežanog disanja ili napada, odmah se obratite veterinaru.

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