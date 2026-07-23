Zaboravite na komplikovane kolače koji zahtevaju sate pripreme. Ova sočna pita je pravo malo čudo, kremasta je, nežna i topi se u ustima, a ukusom podseća na omiljenu krempitu. Najbolje od svega je što se priprema mnogo jednostavnije nego što biste pomislili.

Krempita je mnogima omiljeni kolač, ali realno je da malo ko ima vremena za razvlačenje kora, dugotrajno kuvanje fila i brigu da li će sve ispasti savršeno. Upravo zbog toga ova vanila pita postala je omiljena među domaćicama.

Njena tajna krije se u jednostavnom spoju hrskavih kora i bogatog fila od griza i vanila pudinga.

Priprema je laka, bez komplikacija i posebnih veština, a krajnji rezultat je neverovatno mekan i kremast kolač koji će vas podsetiti na pravu krempitu.

Ova sočna pita savršen je izbor kada želite nešto slatko, domaće i posebno, a nemate želju da provedete ceo dan u kuhinji.

Recept za sočnu vanil pitu

Sastojci

Za pitu:

15 kora za pitu

Za fil od griza:

4 jaja

150 g griza

200 ml ulja

300 ml jogurta

5 kašika šećera

1 prašak za pecivo

Za fil od vanile:

1 l mleka

3 pudinga od vanile

6 kašika šećera

Za posipanje:

50 g šećera u prahu

Priprema

Najpre pripremite vanila fil. Puding i šećer sjedinite sa manjom količinom mleka, dok ostatak mleka stavite da provri. Kada mleko provri, dodajte razmućeni puding i kuvajte uz mešanje dok se fil ne zgusne. Ostavite ga da se potpuno ohladi.

Za fil od griza umutite belanca sa šećerom, zatim dodajte žumanca, ulje, jogurt, griz i prašak za pecivo. Sve sastojke dobro sjedinite dok ne dobijete ujednačenu smesu.

Prvu koru premažite filom od griza, preko nje stavite drugu koru i ponovite postupak. Na treću koru nanesite fil od vanile, zatim sve zajedno pažljivo urolajte.

Formirane rolnice poređajte u podmazan pleh, premažite ih uljem i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Kada se pita potpuno ohladi, pospite je šećerom u prahu i poslužite. Ova kremasta i sočna vanil pita savršena je uz kafu ili čaj.

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