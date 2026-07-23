Elza Hosk je zvanično postala mama po drugi put!
Viktorijin anđeo (37) je dočekala svoje drugo dete, ćerku po imenu Flora Blu, sa verenikom Tomom Dejlijem, i podelila radosne vesti i prve zvanične fotografije svoje novorođene bebe na Instagramu. Elsa je na fotografijama prikazala nekoliko trenutaka dok drži svoju devojčicu, kao i snimke svoje ćerke kako se odmara kod kuće, prenosi People.
„Naša devojčica, cvetna vila, Flora Blu“, započela je ona u opisu. „Konačno je stigla, rođena u bašti, pod mesecom, zvezdama i našim čarobnim rascvetanim drvetom.“
Elza, koja sa Dejlijem ima i petogodišnju ćerku Tuliki, prvi put je otkrila da je trudna sa drugim detetom u aprilu, tako što je ponovo podelila radosne vesti na svojim Instagram pričama nakon što je njena prvobitna objava bila uklonjena.
Ona je na selfiju iz ogledalu nosila sako, plavi šorts i belu košulju na dugmiće, raskopčanu kako bi ponosno pokazala svoj trudnički stomak. U tekstu iznad fotografije napisala je: „Jutro od bebe i mene.“
Trudnoća
Ova novopečena mama dvoje dece je bila u šestom mesecu trudnoće kada je pokazala prvi pogled na svoj trudnički stomak koji je rastao u objavi koja je u međuvremenu bila uklonjena.
„Uzgajam malu mrvicu već poslednjih 6 meseci!!!“, napisala je ona u opisu objave.
Na drugoj fotografiji u svojim Instagram pričama osvrnula se na nestanak objave kojom je objavila trudnoću. „Uklonili su moju objavu o trudnoći. Volela bih da ljudi ne posmatraju trudničke stomake kao nešto uvredljivo, ali šta je – tu je“, napisala je preko fotografije.
Veridba
Prošlog septembra, Elza je na Instagramu objavila veridbu sa Dejlijem. Galerija je obuhvatala nekoliko fotografija para kako se osmehuje i grli neposredno nakon prosidbe ispunjene cvećem i svećama. Video-snimak je nagovestio da je Dejli posle toga organizovao i žurku iznenađenja povodom veridbe, dok je Elza ulazila u kafić gde su je dočekali uzvici oduševljenja i nešto što je ličilo na konfete.
Na nekoliko snimaka, bivši model brenda ,,Victoria’s Secret" pokazala je svoj blistavi verenički prsten sa dijamantom ovalnog reza, čiji je centralni kamen okružen oreolom od dijamanata, uz još više sitnih dijamanata na samoj karici. Dejli je otkrio da je prsten brenda ,,Tiffany & Co." dok je ponosno prikazivao nakit unutar prepoznatljive plave kutijice ovog brenda.
„Rekla sam daaa u švedskoj bašti divljeg cveća, u našem novom stanu u gradu u kom smo se upoznali pre 10 godina – ti i ja, bebo @tomtomdaly“, napisala je Elza u opisu.
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