Postoje kolači koji ne privlače pažnju samo svojim izgledom, već osvajaju mirisom koji se širi domom i ukusom koji budi uspomene na detinjstvo. Među njima posebno mesto zauzima lenja pita sa kajsijama, jednostavan domaći kolač pripremljen od nekoliko osnovnih sastojaka, ali sa ukusom koji se dugo pamti.

Njeno mekano testo, sočan voćni nadev i prepoznatljiv miris zrelih kajsija čine je poslasticom kojoj se generacije rado vraćaju.

Najukusnija je kada malo odstoji, jer se tada svi sastojci sjedine, ukusi postanu izraženiji, a testo upije slatke sokove iz voća.

Vreme sazrevanja kajsija savršena je prilika za pripremu ovog tradicionalnog kolača. Za njegovu izradu nije potrebno posebno kulinarsko iskustvo, već samo malo strpljenja i kilogram kvalitetnih, zrelih kajsija.

Zašto je lenja pita sa kajsijama i danas jedan od omiljenih domaćih kolača

Za razliku od savremenih poslastica koje često zahtevaju veliki broj sastojaka i složenu pripremu, lenja pita sa kajsijama svoju posebnost pronalazi upravo u jednostavnosti i domaćem ukusu.

Sastojci za lenju pitu sa kajsijama

Za pripremu ovog domaćeg kolača biće vam potrebno:

3 jaja

1 čaša šećera

1 čaša ulja

2 čaše brašna

1 čaša jogurta

1 prašak za pecivo

1 kilogram kajsija

2 do 3 kašike griza

malo šećera za pripremu fila šećer u prahu za posipanje

Od navedene količine sastojaka dobićete približno 10 do 12 ukusnih parčadi lenje pite sa kajsijama.

Vreme potrebno za pripremu je oko 20 minuta, dok pečenje i hlađenje kolača traju približno jedan sat.

Priprema

Najpre pripremite kajsije. Operite ih, uklonite koštice i isecite na manje komade.

Po želji, voće možete kratko prodinstati sa malo šećera i dodatkom griza. Griz ima važnu ulogu jer upija višak soka iz kajsija i omogućava da fil ostane bogat i sočan, ali dovoljno kompaktan da se kolač lepo seče.

Ukoliko su kajsije veoma zrele i sadrže mnogo soka, količinu griza možete malo povećati.

Za pripremu testa umutite jaja sa šećerom, a zatim dodajte ulje i jogurt. Kada se svi sastojci sjedine, umešajte brašno prethodno pomešano sa praškom za pecivo.

Kod pripreme lenje pite sa kajsijama najvažnije je postići dobar balans između količine testa i voćnog fila. Testo treba da bude dovoljno stabilno da zadrži oblik kolača, ali istovremeno mekano i lagano kako bi pita ostala sočna.

Dobro pripremljeno testo treba da bude glatko i ujednačeno. Podmažite pleh i sipajte oko dve trećine smese. Kratko zapecite testo dok se na površini ne formira blaga korica.

Nakon toga rasporedite pripremljene kajsije, prelijte ih ostatkom testa i vratite kolač u rernu da se do kraja ispeče.

Ovaj način pripreme omogućava da voćni sloj ostane pun ukusa i sočan, dok testo dobija nežnu strukturu i lepu zlatnu boju.

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