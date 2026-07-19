Ako volite tradicionalne knedle sa šljivama, ovaj kolač će vas oduševiti. Kombinacija kremastog griza, sočnih šljiva i hrskavih prezli daje prepoznatljiv ukus omiljenog deserta, ali uz mnogo jednostavniju pripremu. Idealan je posle porodičnog ručka, za goste ili kada poželite nešto slatko što se brzo pravi.

KNEDLA KOLAČ SA GRIZOM I ŠLJIVAMA

Sastojci:

Za kolač:

200 g prezli

1 l mleka

16 kašika šećera

13 kašika griza

70 g margarina

1 jaje

Za fil:

1 kg šljiva

3 kašike šećera

1 kesica vanilin šećera

2 kašike džema od šljiva

Priprema:

Za brz letnji desert, na malo ulja propržite prezle zajedno sa 4 kašike šećera dok ne dobiju zlatnu boju. Ostavite ih da se potpuno ohlade. Mleko stavite da provri. Griz pomešajte sa preostalim šećerom i dodajte nekoliko kašika hladnog mleka. Sipajte ovu smesu u provrelo mleko i kuvajte uz neprestano mešanje dok se ne zgusne. Sklonite sa vatre, umešajte margarin da se istopi, a zatim dodajte umućeno jaje i dobro sjedinite.

Šljive operite, očistite od koštica i isecite na četvrtine. Stavite ih u šerpu, dodajte šećer i vanilin šećer, pa kratko dinstajte dok malo omekšaju. Na kraju umešajte džem od šljiva i sklonite sa šporeta.

Pleh malo podmažite uljem, rasporedite polovinu proprženih prezli. Preko njih nanesite polovinu smese od griza, zatim ravnomerno rasporedite fil od šljiva. Prekrijte ostatkom griza, a na kraju pospite preostale prezle. Kolač ostavite da se potpuno ohladi, a zatim isecite na kocke i poslužite.

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