Edita Aradinović svojevremeno je na društvenim mrežama pokazala majku Floriju, koja se retko pojavljuje u javnosti, a njena fotografija i osmeh oduševili su mnoge. Pevačica je objavila kratak snimak sa majkom i s ponosom je nazvala „najlepšom mamom na svetu“, dok su pratioci komentarisali njen mladolik izgled i sličnost sa ćerkama Editom i Indi.

Florija je ranije vodila tešku bitku sa rakom, a njene ćerke su otvoreno govorile o tome koliko im je taj period bio težak. Edita je svojevremeno ispričala da je za majčinu bolest saznala u trenutku kada je započinjala muzičku karijeru sa grupom „Ministarke“. Iako je prolazila kroz veliku emotivnu bol i strah, morala je da nastupa i da pred publikom sakrije ono što proživljava.

Indi je ranije otkrila da je njihova majka kroz lečenje prolazila gotovo sama, jer nije želela da dodatno opterećuje svoje ćerke. Iako je iza nje bio težak period, Florija je i godinama kasnije zadržala vedar duh i prepoznatljiv osmeh, zbog čega su mnogi komentarisali da izgleda znatno mlađe nego što su očekivali.