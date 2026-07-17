Ako vam se često dešava da ujutru zalijete viseću korpu, a već do popodneva cvetovi izgledaju uvenulo kao da nisu dobili ni kap vode danima, uzrok možda nije nedostatak zalivanja. Za bujne viseće korpe nije potrebno stalno dodavati vodu niti koristiti skupe preparate.

Tajna se često krije u jednom malom detalju koji mnogi zanemare prilikom sadnje.

Kada se korpa pravilno pripremi, zemlja duže zadržava vlagu, a biljke lakše izdržavaju visoke temperature. Rešenje je jednostavno i moguće je da sve što vam je potrebno već imate kod kuće.

Jednostavna pregrada koja čuva vlagu umesto vas

Pre nego što dodate zemlju u korpu, na njeno dno postavite običnu plastičnu kesu ili odsečeni deo plastične flaše. Napravite samo dve male rupice iglom kako bi višak vode mogao da prolazi. Ovaj sloj zadržava vlagu pri dnu, dok korenje postepeno upija vodu tokom dana. Umesto da voda odmah iscuri, zemlja ostaje vlažna mnogo duže.

To je potpuno drugačiji pristup od klasičnog zalivanja na koje smo navikli.

Na terasama okrenutim ka zapadu, gde sunce najjače udara od ranog popodneva, ovaj dodatni sloj može značajno produžiti vreme između zalivanja. Umesto da korpe zalivate ujutru i uveče, često će biti dovoljno samo jedno zalivanje dnevno.

Zašto obična zemlja nije najbolji izbor za viseće saksije

Najveći izazov nije samo visoka temperatura, već i sama struktura zemlje. Klasična baštenska zemlja u visećim korpama brzo se sabije, postane tvrda i često propušta vodu pored korena, umesto da je zadrži tamo gde je biljkama potrebna.

Bolji rezultat ćete dobiti ako je pomešate u odnosu pola-pola sa kvalitetnim supstratom za saksije i dodate malo hidrogela, odnosno granula koje upijaju i čuvaju vlagu. Jedna kašika po korpi može obezbediti dodatnu rezervu vode tokom toplih i sušnih dana.

Koliko često zalivati viseće korpe tokom leta?

Ako korpa ima ugrađen sloj za zadržavanje vode, najčešće je dovoljno zalivanje jednom dnevno, najbolje uveče nakon što sunce zađe. Kada nema dodatnog rezervoara, a temperature prelaze 33 stepena, biljke mogu zahtevati zalivanje i dva puta dnevno.

Najjednostavniji način da proverite potrebu za vodom jeste da zabodete prst u zemlju do drugog članka. Ako je zemlja suva, vreme je za zalivanje.

Biljke koje dobro podnose sunce i sušne uslove

Surfinija je jedna od najpopularnijih biljaka za viseće korpe, ali nije jedina koja uspeva tokom vrelih letnjih dana. Portulak, verbena i muškatla mogu podneti povremeno zaboravljeno zalivanje i odličan su izbor za terase izložene jakom suncu.

Osetljivije biljke, poput fuksije, bolje je smestiti na mesta sa više hlada, kao što su zaštićeni uglovi, hodnici ili prozori okrenuti ka istoku.

Za celodnevno sunce najbolje odgovaraju portulak, verbena i surfinija.

Za sunce do podneva pogodne su muškatle i petunije.

Za senovitije položaje birajte fuksiju i bakopu.

Đubrivo koje pravi razliku između slabog i raskošnog cvetanja

Voda iz visećih korpi brže ispira hranljive materije nego iz biljaka posađenih u zemlji. Zbog toga bujne cvetne korpe zahtevaju prihranu tečnim đubrivom za cvetnice na svakih sedam do deset dana, ali u blažoj koncentraciji, otprilike polovini preporučene doze.

Previše đubriva odjednom može oštetiti korenje, naročito tokom vrelih dana. Bolje je prihranjivati redovno i umereno kako bi biljke ostale zdrave i pune cvetova.

Video: