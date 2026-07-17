Američka glumica Megan Foks vratila je svoje fanove u prošlost novom objavom na Instagramu. Zvezda filma "Jennifer‘s Body" pozirala je u crnom kompletu, poluprozirnom mrežastom brushalteru bez rukava i čipkastim tangama. Na fotografijama je Foks imala oreol iznad glave, a bila je omotana i crnim mrežastim šalom.

"Muškarci bi se hteli uveriti da je neposlušnost njena mana, a ona je njena najveća vrlina", napisala je uz galeriju. Osim fotografija, Foks je objavila i video s upaljačem, koji je obožavatelje podsetio na kultnu scenu iz njenog horor filma.

Otkako se vratila na Instagram u martu, Megan redovno deli fotografije u odvažnim autfitima, većinom donjem vešu. Foks je u decembru 2024. obrisala profil, a zatim se vratila s fotografijom na kojoj je pozirala u crnom topu s kratkim rukavima i tangama. Kombinaciju je upotpunila crnim visokim čarapama te štiklama s visokom petom i platformom.

Već u sledećoj objavi pokazala je svoje obline u crnom lateks brushalteru i odgovarajućoj suknji, ispod koje su se nazirale tange.

Atraktivna glumica zablistala je u jednako izazovnim kreacijama i van društvenih mreža. Prethodno je snimljena na after partiju Oskara koji su organizovali Bijonse i Džej Zi. Na zabavu je stigla u crnoj slip haljini, ispod koje se nazirao crni čipkasti brus.

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