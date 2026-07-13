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Nemate osunčanu terasu? Ovo cveće uspeva božanstveno u hladu

Ove vrste cveća uspevaju u hladu.

Autor:  Vesna Vukadinović
13.07.2026.10:51
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Nemate osunčanu terasu? Ovo cveće uspeva božanstveno u hladu
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Mnogi misle da terasa ili vrt bez puno sunca ne može izgledati lepo, ali to nije tačno. Postoje biljke koje obožavaju hlad i uspevaju čak i u uslovima gde druge vrste ne mogu.

Važno je razlikovati potpunu senku i polusenku. Neke biljke vole malo jutarnjeg svetla, dok druge bolje uspevaju u potpunom hladu. Ove biljke odlično uspevaju u hladu:

Astilba

Astilba je jedna od najpopularnijih biljaka za hlad. Uspeva i u polusenci i u senci, posebno ako je zemlja vlažna. Prepoznatljiva je po mekanim, perjastim cvetovima u beloj, roze, crvenoj i ljubičastoj boji. Odlična je za kombinovanje sa drugim biljkama i unosi živost u tamnije delove vrta.

Kukurek

Kukurek je idealan izbor jer cveta veoma rano, često već krajem zime. Njegovi cvetovi dolaze u raznim bojama, a posebno je cenjen jer unosi život u vaš prostor dok većina cveća još miruje. Dobro podnosi hlad i voli bogato, propusno zemljište.

Bergenija je izdržljiva biljka koja uspeva u polusenci i blagom hladu. Poznata je po krupnim, mesnatim listovima i cvetovima u roze i crvenkastim tonovima. Zanimljiva je jer izgleda lepo tokom cele godine, a listovi zimi mogu dobiti crvenkastu nijansu.

Kako urediti terasu ili vrt u hladu

Kod planiranja važno je obratiti pažnju na količinu svetla i vlagu u zemljištu. Biljke koje vole hlad obično bolje uspevaju u zemlji koje zadržava vlagu. Preporučuje se kombinovanje različitih biljaka – po visini, obliku listova i vremenu cvetanja kako bi vrt tokom cele godine izgledao zanimljivo i bogato.

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