Kristina Henderson tokom nedelje pacijentima daje hemoterapiju i infuzije, vikendima seda u pilotsku kabinu aviona. Ova 27-godišnja žena ostvarila je dva dečija sna odjednom, radi kao onkološka medicinska sestra i istovremeno se priprema za karijeru profesionalne pilotkinje.

Kristina radi u dve bolnice u Kaliforniji, gde brine o pacijentima s rakom, što je izuzetno zahtevno. Nakon smene, međutim, umesto na odmor često odlazi na aerodrom. Uveče ili vikendom oblači pilotsku uniformu i poleće iznad kalifornijske obale.

Uskladiti dve profesije nije lako

''Više volim biti stalno zauzeta. Pogotovo kada moj raspored čine dve stvari koje volim'', kaže ova mlada žena. ''Radnim danima uglavnom radim u bolnici, a uveče ili vikendom letim. Oduvek sam bila ambiciozna'', dodaje. Letenje je započelo kao običan hobi nakon preseljenja u Kaliforniju, ali ubrzo ju je osećaj slobode iznad oblaka toliko osvojio da danas sanja o tome da jednog dana postane pilotkinja komercijalnih letova. To nije nemoguće, već ima više od 1.000 sati leta i nastavlja se usavršavati.

Uskladiti dve zahtevne profesije nije lako. Kristina u bolnici radi i do 60 sati nedeljno i priznaje da joj za društveni život gotovo ne ostaje vremena. ''Mnogi su ljudi u šoku što uspevam oboje. Ponekad je to stvarno iscrpljujuće i stresno, ali kad radite ono što volite, isplati se. Naučite dobro upravljati vremenom i energijom'', objašnjava. U tome joj pomaže i činjenica da je slobodna i nema partnera ni dece.

Prema njenim rečima, ključ uspeha je disciplina. Strogo se drži redovnog sna kako bi bila odmorna i na poslu i u pilotskoj kabini. Trenutno provodi u vazduhu oko tri dana nedeljno, a najviše voli da leti uz kalifornijsku obalu ili iznad ostrva Katalina.

''Nadam se da ću u narednim godinama osnovati porodicu. Za sada, međutim, uživam u nezavisnosti i mogućnosti da se posvetim dvema stvarima koje najviše volim'', zaključuje Kristina.

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