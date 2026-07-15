Žuti listovi na sobnim biljkama ne moraju da znače da je biljka nepovratno propala. Uz pravilnu negu i odgovarajući tretman moguće je podstaći njen oporavak i rast novih zdravih listova.

Jedno od rešenja koje mnogi ljubitelji cveća primenjuju jeste rastvor epsom soli. Potrebno je da jednu ravnu kašiku epsom soli rastvorite u litru mlake vode, a zatim tom mešavinom zalivate biljku jednom u dve nedelje umesto običnom vodom.

Važno je da se so u potpunosti rastvori pre upotrebe i da se ne sipa direktno na zemlju, jer visoka koncentracija može da ošteti koren biljke.

Prvi znaci oporavka često postaju vidljivi nakon desetak dana. Novi listovi uglavnom izrastaju zdraviji, čvršći i tamnozeleni, dok požuteli listovi najčešće ne mogu da povrate svoju prvobitnu boju, pa ih je preporučljivo ukloniti kako bi biljka usmerila energiju na novi rast.

Stručnjaci ističu da preterano zalivanje može biti jedan od glavnih razloga propadanja biljaka. Kada je zemlja neprestano vlažna, koren nema dovoljno kiseonika, što otežava usvajanje hranljivih materija neophodnih za zdrav rast. Zbog toga se preporučuje da pre svakog zalivanja proverite vlažnost zemlje i biljku zalijete tek kada se površinski sloj dovoljno osuši.

Prihrana na ovaj način može biti korisna za biljke poput muškatli, ruža, fikusa, paradajza i paprika, jer magnezijum doprinosi njihovom zdravijem razvoju, bujnijem rastu i lepšem izgledu. Sa druge strane, ova metoda nije pogodna za sukulente i kaktuse, budući da ove biljke imaju specifične potrebe i zahtevaju znatno manje vode, kao i drugačiji način nege.

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