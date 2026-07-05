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Svi greše kad zalivaju cveće: Cvećarka otkrila trik zbog kojeg je bujno i na 40 stepeni!

Super trik za zalivanje cveća.

Autor:  Vesna Vukadinović
05.07.2026.11:28
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Svi greše kad zalivaju cveće: Cvećarka otkrila trik zbog kojeg je bujno i na 40 stepeni!
Foto: Printscreen | instagram
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Obožavaoci cveća na društvenim mrežama ne prestaju da pričaju o jednostavnom, ali moćnom triku za zalivanje cveća koji omogućava da ono napreduje i na vrućini. Cvećarka Karmen Džonston iz Njujorka daje savete o nezi cveća na društvenim mrežama, a ovog puta je otkrila gde svi greše dok zalivaju cveće.

Pravilo za zalivanje

„Moj suprug Tomi je odrastao uz posao u stakleniku i zaista je usavršio umetnost zalivanja. I da, to jeste umetnost! Ovo je jedan od naših omiljenih trikova iz staklenika“, napisala je cvećarka na Instagramu. Evo kako se pravilno zaliva cveće: Držite crevo za zalivanje iznad svake biljke i polako brojite do 10 sekundi, pa ga tek onda pomerite do drugog cveća.

 

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Zašto ovo funkcioniše?

1. Osigurava da se koren lepo natopi vodom.

2. Podstiče duboko ukorenjivanje, što je bolje za biljku.

3. Smanjuje učestalost zalivanja.

4. I najvažnije, stvara jače i zdravije biljke.

Ova metoda je odlična za saksije i baštenske leje.

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