Svi greše kad zalivaju cveće: Cvećarka otkrila trik zbog kojeg je bujno i na 40 stepeni!

Obožavaoci cveća na društvenim mrežama ne prestaju da pričaju o jednostavnom, ali moćnom triku za zalivanje cveća koji omogućava da ono napreduje i na vrućini. Cvećarka Karmen Džonston iz Njujorka daje savete o nezi cveća na društvenim mrežama, a ovog puta je otkrila gde svi greše dok zalivaju cveće.

Pravilo za zalivanje

„Moj suprug Tomi je odrastao uz posao u stakleniku i zaista je usavršio umetnost zalivanja. I da, to jeste umetnost! Ovo je jedan od naših omiljenih trikova iz staklenika“, napisala je cvećarka na Instagramu. Evo kako se pravilno zaliva cveće: Držite crevo za zalivanje iznad svake biljke i polako brojite do 10 sekundi, pa ga tek onda pomerite do drugog cveća.

Zašto ovo funkcioniše?

1. Osigurava da se koren lepo natopi vodom.

2. Podstiče duboko ukorenjivanje, što je bolje za biljku.

3. Smanjuje učestalost zalivanja.

4. I najvažnije, stvara jače i zdravije biljke.

Ova metoda je odlična za saksije i baštenske leje.

Video: