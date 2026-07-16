Pohovanje mesa često znači i gomilu prljavih tanjira, brašno po kuhinji i dugo čišćenje nakon pripreme ručka. Međutim, jedan viralni kuhinjski trik sa aluminijumskom folijom poslednjih dana privlači veliku pažnju na društvenim mrežama, jer olakšava ceo postupak.

Kako funkcioniše trik sa aluminijumskom folijom?

U videu (ispod) Dalila pokazuje da se umesto nekoliko tanjira za brašno i prezle može koristiti obična aluminijumska folija. Postupak za pohovanje mesa je jednostavan:

· raširite veći komad aluminijumske folije na radnoj površini,

· na jedan kraj sipajte brašno,

· na drugi dodajte prezle, susam ili drugu smesu za pohovanje,

· jaja umutite u tanjiru, jer je on i dalje potreban i stavite ga u sredinu.

Na ovaj način meso koje pripremate, sir ili povrće prolaze kroz uobičajen proces pohovanja, ali uz znatno manje nereda na radnoj površini.

Najveća prednost ovog načina je što se nakon završetka pripreme folija jednostavno baci, pa ostaje manje sudova za pranje i manje čišćenja kuhinje.

Trik za pohovanje mesa pomoću aluminijumske folije pokazao je kako uz malo snalažljivosti priprema hrane može biti jednostavnija, brža i sa manje nereda u kuhinji.

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