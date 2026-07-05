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Koleginica mi je dala recept za sočno belo meso: Doda 1 sastojak koji ga savršeno omekša

Trik iz kuhinje koji omekšava belo meso.

Autor:  Vesna Vukadinović
05.07.2026.15:20
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Koleginica mi je dala recept za sočno belo meso: Doda 1 sastojak koji ga savršeno omekša
Foto: Shutterstock | Nadezhda Nesterova
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Pileće belo meso je jedan od najzdravijih i najpopularnijih izbora za ručak – brzo se priprema, lagano je i bogato proteinima. Ipak, često se dešava da nakon kuvanja postane suvo, tvrdo i bezukusno. Mnogi odustaju od belog mesa upravo zbog toga.

Ali postoji rešenje! Iskusne domaćice već godinama koriste jednostavan trik koji potpuno menja ukus mesa i njegovu teksturu. Tajna je u jednom neobičnom, a potpuno prirodnom sastojku - limunovom soku. Evo kako da pripremite savršeno belo meso:

- Ako koristite zamrznuto meso, najpre ga potpuno odledite.

- Ubacite meso u već proključalu vodu, nikako u hladnu, tako se zatvaraju pore i zadržavaju prirodni sokovi.

- U vodu dodajte kašičicu limunovog soka. 

Limunska kiselina ne samo da omekšava meso, već poboljšava njegovu teksturu i daje mu osvežavajuću aromu. Rezultat je belo meso koje je sočno, meko i topi se u ustima! Najbolje od svega je to što limun većina nas ima kod kuće, tako da ne morate trošiti dodatno vreme ni novac. Čak i ako preskočite ostale korake, limunov sok će napraviti veliku razliku.

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