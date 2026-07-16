Bila je poznata u celom svetu, a iza glamura i popularnosti doživela izdaju, i to od muža i najbolje prijateljice.

Pevačica Agneta Feltskog (76), članica legendarne grupe ABBA, osvojila je svet hitovima poput „Dancing Queen, Mamma Mia i Waterloo“, ali je iza blistave karijere krila veoma težak privatni život.

Agneta je još kao tinejdžerka počela da se bavi muzikom, a svetsku slavu stekla je početkom sedamdesetih godina kao članica grupe ABBA. Godine 1971. udala se za kolegu iz benda, Bjorna Ulveusa, a njihovo venčanje bilo je jedno od najpraćenijih u Švedskoj.

Tri godine kasnije, ABBA je pobedila na Evroviziji pesmom „Waterloo“, što im je otvorilo vrata svetske slave.

Bolan kraj braka

Brak Agnete i Bjorna okončan je 1979. godine, ali su, uprkos razvodu, nastavili da nastupaju zajedno u grupi još nekoliko godina.

Prema pisanju stranih medija, tokom jedne turneje Bjorn je boravio u hotelskoj sobi sa svojom novom partnerkom, koja je bila Agnetina bliska prijateljica. Navodi se da Agneta nije mogla da izbegne susrete sa bivšim mužem i njegovom novom izabranicom, a njenom nekadašnjom prijateljicom, što joj je dodatno otežalo bolan period.

Bjorn je kasnije izjavio da su on i Agneta ostali u korektnim odnosima, ali i da smatra kako nikada nisu bili potpuno kompatibilni kao bračni partneri.

Razvod joj je teško pao

Razvod je ostavio dubok trag na pevačicu. Strani mediji navode da se neko vreme borila sa depresijom, zbog čega se povukla iz javnosti i ređe nastupala.

Njihov emotivni slom navodno je inspirisao Bjorna da napiše jedan od najvećih hitova grupe ABBA – "The Winner Takes It All", pesmu koja govori o bolnom kraju ljubavne veze.

Novi problemi posle razvoda

Nakon razvoda Agneta je imala još nekoliko emotivnih veza, ali je jedna od njih prerasla u ozbiljan problem. Holanđanin Gert van der Graf, njen veliki obožavalac još iz detinjstva, bio je sa njom u vezi krajem devedesetih godina. Posle raskida nastavio je da je proganja, zbog čega je dobio zabranu ulaska u Švedsku.

Mediji su tada pisali da je njegovo ponašanje uticalo i na promociju njenog solo albuma, jer je pevačica iz bezbednosnih razloga otkazivala javna pojavljivanja i intervjue.

Danas Agneta vodi mirniji život i retko se pojavljuje u javnosti. Sa bivšim suprugom viđa se uglavnom porodičnim povodima, ali nisu bliski.

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