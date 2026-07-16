Ovan

Petak vam donosi mnogo energije i priliku da završite nedelju sa osećajem zadovoljstva. Moguće je da ćete dobiti vest ili poziv koji će vas podstaći da razmišljate o novim planovima. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci ako budete iskreno pokazali svoja osećanja.

Bik

Pred vama je miran i stabilan dan u kojem ćete lako rešavati obaveze. Finansijska situacija može doneti razlog za zadovoljstvo ili novu priliku. U emotivnim odnosima važni su iskrenost, nežnost i međusobno razumevanje.

Blizanci

Bićete u centru dešavanja i komunikacija će vam donositi brojne mogućnosti. Moguće je novo poznanstvo, zanimljiv razgovor ili susret koji će vam ulepšati dan. Vaš šarm danas posebno dolazi do izražaja.

Rak

Emocije će biti naglašene, ali ćete znati kako da sačuvate unutrašnji mir. Bliska osoba može vam pružiti podršku koja će vam mnogo značiti. Veče je idealno za opuštanje i vreme provedeno sa porodicom ili partnerom.

Lav

Vaša harizma i samopouzdanje privlače pažnju gde god da se pojavite. Dan je odličan za ljubavne susrete, izlazak ili pokretanje nečega što vam je važno. Slobodni Lavovi mogu upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati.

Devica

Bićete vredni, organizovani i uspešno ćete završavati obaveze. Nemojte dozvoliti da vas sitnice izbace iz ravnoteže. U ljubavi otvoren razgovor može rešiti dilemu koja vas prati već neko vreme.

Vaga

Pred vama je dan ispunjen lepim susretima i prijatnom atmosferom. Moguć je važan razgovor koji će dodatno učvrstiti jedan odnos. Slobodne Vage mogu privući pažnju osobe koja deli slične vrednosti.

Škorpija

Vaša intuicija danas biće izuzetno snažna i pomoći će vam da donesete pravu odluku. Na emotivnom planu otvaraju se mogućnosti za dublje povezivanje sa partnerom ili osobom koja vam se dopada. Ne plašite se da pokažete svoja osećanja.

Strelac

Petak vam donosi optimizam, nove ideje i želju za druženjem. Spontani planovi mogu se pokazati kao najbolji izbor. Ljubavni život donosi više radosti, flerta i lepih iznenađenja.

Jarac

Vaš trud i odgovornost konačno dolaze do izražaja. Moguća je pohvala, priznanje ili uspešno završavanje važnog zadatka. U ljubavi je vreme da više pažnje posvetite zajedničkim planovima i razgovorima.

Vodolija

Dan vam donosi inspiraciju, zanimljive kontakte i mogućnost da započnete nešto novo. Bićete puni kreativnih ideja, a jedna osoba može probuditi vašu radoznalost. Ljubavni život postaje dinamičniji.

Ribe

Bićete posebno intuitivni i emotivni. Verujte svom unutrašnjem osećaju jer vas vodi u dobrom pravcu. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci, više razumevanja i osećaj da ste iskreno voljeni.

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