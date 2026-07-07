Ako tražite zdrav hleb koji se brzo i lako priprema, a pritom je i ukusan, ovaj recept je pravi izbor. U pitanju je hleb bez brašna i kvasca, čija je osnova posni sir i ovsene pahuljice, dok mu razne semenke daju bogat ukus. Za pripremu vam je potrebno svega 15 minuta, ne mora da naraste.

Recept za hleb bez brašna

Sastojci:

· 2 jaja

· 250 g mlevenih ovsenih pahuljica

· 500 g posnog (biljnog) sira

· 1 prašak za pecivo

· 2 kašike semenki lana

· 2 kašike semenki suncokreta

· 2 kašike semenki bundeve

· semenke po izboru za posipanje

Priprema:

Dobro umutite jaja. Dodajte ovsene pahuljice, sir, prašak za pecivo i semenke. Sve izmešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Sipajte u kalup veličine 20x10 cm koji ste obložili papirom za pečenje. Po vrhu pospite semenke po želji. Stavite u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni i pecite oko 45 minuta.

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