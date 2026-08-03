Naši stari su znali kako da od jednostavnih sastojaka naprave obrok koji hrani celu porodicu danima. Ovaj recept star više od jednog veka dokaz je da su jela bez mesa nekada bila pravilo, a ne izuzetak.

Nije u pitanju samo ukusan ručak, već kombinacija namirnica bogatih vitaminima, mineralima i vlaknima koja organizmu daju energiju i podršku imunitetu.

Ovo jelo je zasitno, ekonomično i može da traje i do tri dana – a ukus je još bolji kada odstoji.

Sastojci:

2 glavice crnog luka

1 ljuta papričica ili sveža paprika

1 šargarepa

150 g integralne riže

Pola glavice kupusa

Začini po ukusu: so, biber, lovorov list, suva ili mlevena crvena paprika

Priprema:

Na malo ulja ili masti propržite sitno seckan crni luk i papriku dok ne omekšaju.

Integralnu rižu posebno skuvajte, procedite i dodajte u dinstani luk. Ubacite sitno seckan kupus i šargarepu, pa sve zajedno dinstajte uz začine dok ne omekša.

Dobijenu smesu možete koristiti za punjenje paprika ili je jednostavno zapržiti i zapeći u rerni. Ukoliko punite paprike, poređajte ih u vatrostalnu posudu, prelijte bujonom i pecite oko 45 minuta na 200 stepeni.

Zašto je ovo jelo pravo malo blago?

Crni luk je bogat antioksidansima i pomaže u očuvanju zdravlja srca i regulaciji šećera u krvi.

Paprika obiluje vitaminom C, koji jača imunitet i doprinosi zdravlju kože.

Šargarepa je izvor beta-karotena, važnog za vid i zaštitu organizma od oksidativnog stresa.

Integralna riža obezbeđuje dugotrajnu energiju zahvaljujući složenim ugljenim hidratima i sadrži magnezijum koji podržava rad mišića i nervnog sistema.

Kupus je bogat vitaminima K i C, vlaknima i biljnim jedinjenjima koja doprinose zdravoj probavi.

Začini poput bibera i crvene paprike ne samo da daju pun ukus, već sadrže i prirodna protivupalna svojstva.