Ako vaše biljke ne uspevaju brzo koliko želite, postoji prirodno rešenje za njihovo oživljavanje. Domaće đubrivo možete da napravite od dva sastojka koja imate u kuhinji. To su kafa i cimet.

Ova kombinacija pruža biljkama neophodne hranljive materije, podstičući njihov rast. Kafa sadrži azot koji je ključan za bujan rast, dok cimet deluje kao zaštita od buđi i štetočina. Kafa takođe blago zakiseljava zemljište, što pogoduje biljkama koje vole kiselo tlo, kao što su paprati, fikusi, ruže i orhideje. Cimet, s druge strane, štiti biljke od gljivičnih oboljenja i štetočina.

Kako napraviti prirodno đubrivo za cveće

Potrebno je:

1 litar vode

200 ml nezaslađene kafe (možete koristiti talog od kafe)

1 kašika mlevenog cimeta

Priprema:

Pomešajte ove sastojke, ostavite da odstoje 3 sata, zatim procedite i sipajte u posudu za zalivanje ili prskalicu. Đubrivo se može koristiti za zalivanje cveća i drugih biljaka, sipajte oko korena biljke, jednom ili dva puta mesečno. Ili prskajte listove biljaka, što je posebno korisno za orhideje, paprati i monstere.

Za koje biljke je namenjeno?

Ovo đubrivo je idealno za biljke koje vole kiselo tlo, poput sobnih biljaka (monstera, fikus, dracaena), cvetova (ruže, hortenzije, begonije), orhideja, začinskog bilja (bosiljak, menta) i baštenskih biljaka (paradajz, paprika). Međutim, izbegavajte ga za kaktuse, sukulente, lavandu, ruzmarin i biljke koje vole suvo tlo, jer im ovaj tip đubriva može štetiti.

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