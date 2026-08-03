Lubenica je mnogima omiljeno letnje osveženje. Teško da postoji nešto lepše od hladne kriške kada temperature pređu 35 stepeni. Nije ni čudo što upravo 3. avgusta širom sveta obeležava Međunarodni dan lubenice, uz razna takmičenja, degustacije i zanimljive manifestacije.

Osim što odlično osvežava, lubenica sadrži čak oko 92 odsto vode, pa pomaže organizmu da lakše podnese letnje vrućine i nadoknadi izgubljenu tečnost.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da nije baš svejedno kako je jedemo.

Nemojte jesti samo lubenicu

Iako ima malo kalorija - oko 30 do 40 na 100 grama - lubenica sadrži dosta prirodnih šećera, zbog čega može brzo da podigne nivo glukoze u krvi.

Zbog toga nutricionisti savetuju da je ne jedete samu, već da je kombinujete sa integralnim ili ražanim hlebom. Vlakna iz hleba usporavaju apsorpciju šećera, pa ćete duže biti siti, a organizam neće doživeti nagli skok šećera u krvi.

Dobar izbor su i mladi sir, lagani sirevi ili salata od svežeg povrća, jer takva kombinacija čini obrok zasitnijim.

Koliko lubenice je dovoljno?

Za većinu zdravih odraslih osoba preporučuje se oko 400 do 500 grama dnevno, što je otprilike dve do tri srednje kriške.

Kada su deca u pitanju, količina ne mora biti mnogo manja, naročito leti kada su aktivna i zbog znojenja gube više tečnosti.

Ko treba da bude oprezan?

Iako je veoma zdrava, lubenica nije za svakoga.

Stručnjaci upozoravaju da osobe koje imaju dijabetes, hronične bolesti bubrega ili bubrežne kamence ne bi trebalo da je jedu bez prethodnog saveta lekara, jer upravo kod njih veće količine mogu predstavljati problem.

Zanimljivost koju mnogi ne znaju

Većina ljudi lubenicu smatra voćem, ali ona to zapravo nije. Botanički gledano, pripada porodici tikvica, zajedno sa krastavcem, bundevom i dinjom.

Zato, ako danas budete obeležili Međunarodni dan lubenice, uživajte u njenom ukusu, ali ne preterujte. Nekoliko kriški sasvim je dovoljno da se osvežite, rashladite i unesete dovoljno tečnosti, bez nepotrebnog opterećenja organizma.