Iako se činilo da je višemesečni pravni rat između Blejk Lajvli i Džastina Baldonija okončan kada su u aprilu postigli vansudsko poravnanje, sukob je ponovo buknuo. Ovoga puta u centru pažnje nije optužba za seksualno uznemiravanje, već čak osam miliona dolara koje glumica traži da joj Baldoni isplati za troškove advokata.

Glumac i reditelj filma "It Ends With Us" podneo je sudu zahtev da se taj iznos u potpunosti odbije ili bar značajno umanji, tvrdeći da Blejk Lajvli nije dostavila dovoljno dokaza da su njeni pravni troškovi opravdani. Lajvli nije ispunila obavezu da pruži verodostojne dokaze da su troškovi koje potražuje razumni. Zbog toga njen zahtev treba u potpunosti odbiti ili ga barem značajno smanjiti - navodi se u podnesku Baldonijevog pravnog tima.

Podsetimo, njihov sukob traje od decembra 2024. godine, kada je Blejk Lajvli optužila Džastina Baldonija, kolegu i reditelja filma za seksualno uznemiravanje, ali i za organizovanje kampanje koja je, kako tvrdi, imala cilj da joj uništi ugled nakon premijere filma. Baldoni je sve optužbe odbacio i uzvratio protivtužbom protiv Blejk Lajvli i njenog supruga Rajana Rejnoldsa, optuživši ih za klevetu i iznudu. Iako je suđenje izbegnuto zahvaljujući vansudskom poravnanju, očigledno je da između nekadašnjih kolega nije zakopan ratni sekira. Novi zahtev za milionske advokatske troškove otvorio je još jednu pravnu bitku.

Blejk se povukla iz javnosti

Od postizanja poravnanja Blejk Lajvli gotovo da se nije pojavljivala u javnosti. Posebnu pažnju privukla je njena odluka da ne prisustvuje venčanju Tejlor Svift i Travisa Kelsija, uprkos tome što je pevačica kuma njenoj deci. S druge strane, Baldoni je prošle nedelje prvi put javno govorio o svemu kroz emotivan video koji je snimio sa suprugom Emili.

"Gotovo dve godine nismo govorili javno. Ne zato što nismo imali šta da kažemo, već zato što nikada nije delovalo kao pravi trenutak - rekao je glumac.

Priznao je da je cela situacija ostavila duboke posledice na njegovu porodicu.

"Oporavljamo se. Svako ko je prošao kroz traumu zna da izlečenje nije pravolinijski proces. Svaki dan izgleda drugačije. Na kraju smo shvatili šta nam je zaista važno – porodica, prijatelji, ljudi koji su bili uz nas i naša vera", poručio je Baldoni.

Njegova supruga Emili dodala je da osećaju ogromnu zahvalnost prema ljudima koji su ih podržali, ali da to ne briše bol i osećaj nepravde kroz koji su prošli.

O tome da li će sud prihvatiti zahtev Blejk Lajvli da joj Baldoni nadoknadi milionske advokatske troškove tek će biti odlučeno, ali jedno je sigurno, jedna od najpraćenijih holivudskih svađa još nije završena.