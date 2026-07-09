Maline su mnogima omiljeno letnje voće. Ali su veoma osetljive. Dovoljno je malo jači mlaz vode ili predugo potapanje pa da se izgnječe, izgube oblik i počnu da se kvare.

Na njima često ostaju tragovi prljavštine, sitni insekti i ostaci pesticida, čak i kada su organskog porekla, pa je neophodno da se operu pre jela.

Najbolji način za pranje malina

Mnogi peru maline rastvorom sirćeta, ali stručnjaci upozoravaju da to nije najbolje rešenje. Sirće može promeniti ukus malina, narušiti njihovu nežnu strukturu i učiniti ih mekšim. Umesto sirćeta, preporučuje se mešavina vode i sode bikarbone.

Potrebno vam je:

2 šolje vode

1 kašičica sode bikarbone

Maline kratko potopite u rastvor, nežno ih promešajte rukom, zatim ih isperite hladnom vodom i pažljivo rasporedite na papirni ubrus da se potpuno osuše.

Na ovaj način voće će ostati čisto, zadržaće svoj oblik i sporije će razvijati buđ.

Kako da maline ostanu sveže duže

Nakon pranja veoma je važno da ih dobro osušite, jer višak vlage ubrzava kvarenje. Ostavite maline da se potpuno osuše na vazduhu, uklonite sve zgnječene ili oštećene plodove, jer mogu ubrzati propadanje ostalih. Oštećene maline možete zamrznuti i kasnije iskoristiti za smuti, kolače ili džem.

Da li treba prati organske maline?

Odgovor je – da. I organske maline mogu sadržati prašinu, sitne insekte i druge nečistoće koje dospevaju tokom uzgoja, berbe i transporta. Zato ih je preporučljivo oprati neposredno pre konzumiranja, ali na pravilan način kako bi ostale čvrste, ukusne i sveže.

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