Maline spadaju među najzdravije vrste voća zahvaljujući bogatstvu antioksidanasa, vlakana i vitamina C. Osim što su ukusne i osvežavajuće, sadrže malo šećera i mogu da doprinesu zdravlju srca, mozga i sistema za varenje.

Stručnjaci ističu da redovno konzumiranje malina može pomoći u zaštiti organizma od hroničnih bolesti, smanjenju upala i boljoj kontroli nivoa šećera u krvi.

1. Zadovoljavaju želju za slatkišima

Ako volite slatko, a želite da smanjite unos šećera, maline su odličan izbor. Jedna šolja malina sadrži oko 5,4 grama prirodnog šećera, što je znatno manje u odnosu na mnoge druge vrste voća. Zahvaljujući prirodnoj slatkoći, mogu biti zdrava zamena za kalorične deserte i industrijske slatkiše.

2. Pomažu u usporavanju starenja

Maline su bogate vitaminom C i drugim antioksidansima koji štite ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Ovi sastojci mogu pomoći u smanjenju upala u organizmu, koje se smatraju jednim od glavnih uzroka prevremenog starenja i razvoja brojnih bolesti.

3. Mogu da pomognu u zaštiti od raka

Maline sadrže biljna jedinjenja poznata kao elagitanini i antocijanini. Brojna istraživanja pokazala su da ova jedinjenja imaju snažna antioksidativna i protivupalna svojstva. Stručnjaci smatraju da upravo ova jedinjenja mogu pomoći organizmu da se bori protiv razvoja određenih vrsta malignih ćelija.

4. Bogate su vlaknima

Maline su među najboljim prirodnim izvorima vlakana. Jedna šolja sadrži čak 8 grama vlakana, što predstavlja značajan deo dnevnih potreba organizma. Vlakna doprinose dužem osećaju sitosti, boljem varenju, zdravlju creva, regulaciji nivoa šećera u krvi.

Pored toga, vlakna iz malina podstiču rast korisnih bakterija u crevima, što pozitivno utiče na celokupno zdravlje.

5. Pomažu u kontroli šećera u krvi

Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija malina može doprineti stabilnijem nivou šećera u krvi. Osobama koje imaju povećan rizik od razvoja dijabetesa maline mogu pomoći da organizam efikasnije koristi insulin i lakše reguliše glukozu.

6. Podržavaju zdravlje mozga

Antioksidansi iz malina pomažu organizmu da se izbori sa oksidativnim stresom, koji se povezuje sa bolestima poput Alchajmerove i Parkinsonove bolesti, prenosi portal "Health". Flavonoidi prisutni u bobičastom voću mogu doprineti boljoj memoriji, koncentraciji i koordinaciji pokreta.

Nutritivne vrednosti malina

Jedna šolja malina (123 grama) sadrži:

· 64 kalorije

· 14,6 grama ugljenih hidrata

· 8 grama vlakana

· 1,5 grama proteina

· 0,8 grama masti

· 32 mg vitamina C

Maline takođe sadrže mangan, kalcijum, vitamin K, magnezijum, gvožđe, bakar i kalijum.

Video: