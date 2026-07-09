Tradicionalna imena se često daju deci, ali vremenom su se zaboravila značenja koja su se vezivala za njih. Primer takvog starog, a i danas popularnog imena jeste muško ime Nenad. Postoje dve teorije o poreklu imena Nenad.

Prema jednoj, ono se smatra izvornim srpskim imenom. Rasprostranjeno je u našoj zemlji, ali roditelji ovo ime često daju deci u ostalim zeljama regiona. Smatra se da ime vodi poreklo od negacije glagola „nadati“ ili „očekivati“. Najčešće se davalo dečaku koji je došao na svet „nenadano“, „iznenada“, tj. kome se roditelji nisu nadali. Neki etnolozi tvrde i da ovo muško ime vodi poreklo od negacije glagola „želeti“ i da zato nosi značenje – neželjeno dete, iako mnogi nisu saglasni sa ovakvim mišljenjem. Interesantno je da ovo ime nema nijedan drugi oblik, a jedno je od retkih muških imena u Srbiji koje nema izvedeni ženski oblik imena.

Druga teorija o poreklu imena Nenad govori da potiče iz Irana. Prema tom mišljenju, ime Nenad nastalo je od persijske reči "neneh", što znači "mladi lav". Ta teorija podržava se činjenicom da se ime pojavljuje na području Irana i Avganistana. Ime Nenad ima i pozitivno značenje. Osim mogućeg značenja "mladi lav", ime se povezuje i sa osobom koja je nežna, pažljiva i brižna. U tom kontekstu, ime Nenad se može prevesti kao "onaj koji ne čini zlo, koji ne nanosi bol".

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