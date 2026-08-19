Uvreženo je modno pravilo da bi žene sa oblinama trebalo da se drže jednostavne, široke i tamne odeće. Ali, ova pravila ne samo da su zastarela, već dodatno čine da se žena loše oseća u svom telu.

Umesto da se umotavate i krijete, treba da istaknete ono što je na vama najlepše. Koliko god da imate kilograma, zapamtite da nema osobe koja nema bar nekoliko aduta u rukavu, isto kao i pokoju manu (imaju ih i mršavice!)

1. Počnite sa dobrim donjim vešom

Jednostavno donje rublje boje kože koje istovremeno "dobro drži" je poželjno jer se neće nazirati kroz odeću i kvariti stajling.

Naravno, čipkasto donje rublje je savršeno za zavođenje, ali njegovi obrisi su vidljivi ispod majice ili bluze. Isto tako, gaćice sa steznikom su idealne za ravnanje stomaka i zaglađivanje potencijalnih "šlaufića"

2. Naglasite ono što želite

Poenta je staviti naglasak na delove tela koje želite da istaknete. Na primer, ako ste građene poput "kruške" (uža ramena i širi bokovi), odlično vam stoje razne vrste topića sa V- izrezom, koji će naglasiti gornji deo tela. Možete i da se poigrate s velikim ogrlicama i naušnicama, kao i raznim maramama. Za telo u obliku peščanog sata, preporučuje se da naglasite struk, a kod "jabuka" građe dekolte. Za stvaranje utiska vizuelno dužih nogu, savetujemo pantalone sa visokim strukom i cipele na štiklu. Preporučuje se izbegavanje gležnjača i sandala s kaišićima oko gležnja, jer vizuelno skraćuju noge.

3. Uložite u jaknu ili sako koji će vam stajati kao saliveni

Nabavite neki lep sako ili jaknu koji će izgledati kao da su krojeni po vama. Ako ništa drugo, sašijte ih, isplatiće se. Trajaće godinama, a moći ćete da ih nositi u raznim prilikama i kombinacijama.

4. Ne plašite se dezena i boja

Neki kažu da bi punije žene trebalo da nose jednobojne, tamne i prigušene tonove odeće. Ali, svetle boje i zanimljivi deseni mogu i te kako dobro da vam stoje. Radi se samo o tome da pronađete svoju dobitnu kombinaciju koja će naglasiti ono najbolje od vaše figure.

Izbegavajte široke i šarene kaftane koji će vas vizuelno proširiti, a isprobajte, na primer, nebo plavo odelo koje bi i te kako moglo dobro da vam stoji. Staro pravilo da treba da nosite što širu odeću više ne važi - široka odeća će vas još više proširiti. Radije birajte modele koji prate liniju tela, na primer blago strukiranu ili pak usku košulju. I ne zaboravite, najbitnije je da se vi osećaš prijatno u odeći koju nosite.

5. Ne zamarajte se pravilima

Mnoge krupnije žene slede uobičajene obrasce odevanja koje im preporučuju i prodavačice u radnjama. Ali, nemojte da se plašite da isprobate nove stvari i oblačite ono što se vama sviđa. Lepe odeće mladalačkih, veselih boja i modernih krojeva ima i u većim brojevima. Pronađite ono što vam se sviđa i bez straha kupite. I nosite!