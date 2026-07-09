Životna priča svetski poznate pevačice Selin Dion i njenog supruga Renea Anželila jedna je od najneobičnijih i najemotivnijih ljubavnih priča u svetu poznatih. Upoznali su se kada je ona imala samo 12 godina, a on 38. Već tada je prepoznao njen ogroman talenat i odlučio da joj pomogne da izgradi muzičku karijeru.

Kako su godine prolazile, njihov odnos prerastao je u duboku emociju, ali Selin Dion nije želela romantičnu vezu dok ne postane punoletna. Zbog velike razlike u godinama, svoju ljubav su dugo držali daleko od očiju javnosti.

Venčali su se 1994. godine u Kanadi, na raskošnoj ceremoniji koja je privukla ogromnu pažnju. Selin je tada jasno poručila da ih tuđe mišljenje ne zanima, jer znaju koliko se vole.

Njihov brak bio je stabilan, pun ljubavi i međusobnog poštovanja. Dobili su tri sina i važili za jedan od najskladnijih parova u svetu poznatih.

Ljubav do poslednjeg daha

Bajka Selin Dion je prekinuta 2016. godine, kada je Rene preminuo nakon dugogodišnje borbe sa rakom grla. Bolest mu je prvi put dijagnostikovana krajem devedesetih, a nakon perioda oporavka, ponovo se vratila.

Selin je kasnije otkrila da joj je suprug izdahnuo na rukama, što je za nju bio jedan od najtežih trenutaka u životu. Govorila je otvoreno o tome koliko joj je bilo teško da nastavi dalje bez čoveka koji joj je bio životni partner, mentor i najveća podrška.

Borba koja joj je promenila život

Poslednjih godina, pevačica se takođe suočava sa teškim zdravstvenim problemima. Dijagnostikovan joj je sindrom ukočene osobe, redak neurološki poremećaj koji izaziva ukočenost mišića i bolne grčeve.

Zbog ovog stanja bila je primorana da otkaže brojne turneje i povuče se iz javnosti kako bi se posvetila lečenju. Terapije često uključuju jake lekove koji pomažu u kontroli simptoma, ali značajno utiču na svakodnevni život.

Snaga uprkos svemu

Danas, uprkos svemu što je prošla, Selin Dion polako se vraća muzici i javnom životu. Svoju popularnost koristi kako bi podigla svest o ovoj retkoj bolesti i pomogla drugima koji se suočavaju sa sličnim problemima.

Životna priča Selin Dion nije samo priča o velikoj ljubavi, već i o snazi, tragičnom gubitku voljenog supruga i teškoj borbi koja i dalje traje.

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