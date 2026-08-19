Saveti za negu koji se prenose s generacije na generaciju često zvuče toliko jednostavno da ih poželimo odmah isprobati. Majonez za suvu kosu, limun za posvetljivanje, pasta za zube protiv bubuljica... Ali nisu svi ovi trikovi podjednako dobri. Neki mogu imati efekta, dok je druge bolje preskočiti.

Majonez kao maska za suvu kosu

Majonez sadrži ulje i druge masne sastojke, pa može privremeno da učini suvu kosu mekšom i zaglađenijom. Ipak, nema potrebe da zbog toga trpite njegov miris i teško ispiranje. Maska ili regenerator namenjen suvoj i oštećenoj kosi praktičnije su rešenje, jer su napravljeni upravo za tu namenu.

Crni čaj posle sunčanja

Obloge od ohlađenog crnog čaja mogu prijati koži zbog rashlađivanja, ali kod opekotina od sunca najvažnije je kožu hladiti, hidrirati i zaštititi od daljeg izlaganja. Topla kupka nije dobar izbor za izgorelu kožu, jer toplota može dodatno pojačati neprijatan osećaj.

Limun može da posvetli kosu, ali postoji „ali“

Limunov sok u kombinaciji sa suncem zaista može doprineti posvetljivanju kose. Međutim, to ne znači da je ovaj trik bezazlen. Kiselina i sunce mogu dodatno da isuše i oštete vlas, pa kosa može postati gruba i lomljiva.

Ako ipak koristite limun na kosi, posle toga joj je potrebna dobra hidratantna nega. Takođe pazite da sok ne ostane na koži dok ste na suncu, jer citrusi u kombinaciji sa UV zracima mogu izazvati ozbiljnu iritaciju kože.

Maslinovo ulje može pomoći suvim krajevima

Maslinovo ulje može privremeno da omekša suvu kosu i smanji osećaj grubosti. Dovoljna je mala količina, naročito na krajevima. Ako imate tanku ili kosu koja se brzo masti, nemojte preterivati jer rezultat može biti teška i slepljena kosa.

Krompir protiv masne kože

Trljanje lica sirovim krompirom nije dokazano rešenje za masnu kožu. Ako vas muči pojačano lučenje sebuma, mnogo je bolje koristiti blaga sredstva namenjena tom tipu kože nego eksperimentisati namirnicama iz kuhinje.

Pasta za zube na bubuljici? Bolje ne

Ovo je jedan od najpoznatijih kućnih trikova, ali dermatolozi ga uglavnom ne preporučuju. Pasta za zube može da isuši bubuljicu, ali istovremeno može da iziritira kožu, izazove crvenilo, peckanje i dodatno pogorša problem.

Za pojedinačne bubuljice sigurniji izbor su preparati namenjeni koži, na primer oni sa salicilnom kiselinom ili benzoil-peroksidom, uz korišćenje prema uputstvu.

Činjenica da se neki trik koristi decenijama ne znači automatski da je dobar za kožu ili kosu. Ponekad ono što već imate u kuhinji može pomoći, ali kada je nega u pitanju, „prirodno“ nije uvek isto što i bezbedno.