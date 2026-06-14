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Komšinice me pitaju kako gajim muškatle: Zalivam ih ovom mešavinom, cvetovi su kao kugle!

Muškatle bujno cvetaju uz jedan jednostavan sastojak.

Autor:  Vesna Vukadinović
14.06.2026.11:00
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Komšinice me pitaju kako gajim muškatle: Zalivam ih ovom mešavinom, cvetovi su kao kugle!
Foto: Shutterstock
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Muškatle su jedno od najpopularnijih cveća za terase jer su otporne, dekorativne i ne zahtevaju komplikovanu negu. Ako želite da vam muškatle cvetaju celo leto i ostanu raskošne sve do jeseni, ključ je u pravilnoj prihrani i zalivanju.
 
Kako pravilno negovati muškatle
 

Da bi muškatle imale bogate i dugotrajne cvetove, važno je redovno ih zalivati i prihranjivati. Preporučuje se korišćenje đubriva koje je bogato fosforom, jer podstiče cvetanje.

Sa druge strane, treba izbegavati đubriva sa visokim procentom azota, jer ona podstiču rast listova, ali mogu smanjiti cvetanje.

 

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Prirodna prihrana za muškatle

Jedan jednostavan trik može značajno poboljšati rast i izgled muškatli. Reč je o mešavini vode i joda.

Priprema:

1 litar vode

1 kap povidon joda

Dobro promešajte rastvor i koristite oko 50 ml po saksiji. Sipajte tečnost uz unutrašnje ivice saksije, kako biste zaštitili koren cveća. Nemojte preterivati sa ovom mešavinom za prihranjivanje. Prevelika količina može oštetiti koren biljke i izazvati suprotan efekat.

Rezultat koji ćete primetiti

Uz ovu jednostavnu metodu, vaše muškatle će ubrzo:

  • imati više cvetova
  • cvetati duže
  • izgledati zdravije i bujnije.

Vaša terasa će postati prava mala oaza u kojoj će svi uživati, a komšinice će sigurno primetiti razliku.

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