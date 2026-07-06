Tokom letnjih vrućina organizam gubi više tečnosti nego inače, zbog čega je važno unositi dovoljno vode, ali i birati namirnice koje doprinose hidrataciji. Lagana hrana bogata vodom može pomoći da se osećate svežije, lakše i energičnije čak i tokom najtoplijih dana.

Ako vas visoke temperature iscrpljuju, ove tri namirnice trebalo bi češće da se nađu na vašem jelovniku.

Lubenica je kraljica letnjeg osveženja

Lubenica je jedna od najboljih namirnica za vrele dane jer sadrži oko 92 odsto vode, pa doprinosi hidrataciji organizma.

Osim toga, lubenica je bogata likopenom, snažnim antioksidansom koji pomaže u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa izazvanog sunčevim zračenjem.

Najbolje je da je poslužite dobro rashlađenu, kao užinu, voćnu salatu ili osvežavajući smuti.

Paradajz je lagan i pun vitamina

Paradajz je još jedna namirnica koja sadrži veliku količinu vode, ali i vitamin C, kalijum i likopen.

Odličan je izbor za letnje salate, sendviče ili kao lagani obrok uz malo maslinovog ulja. Stručnjaci savetuju da se ne čuva u frižideru jer na sobnoj temperaturi zadržava bolji ukus i aromu.

Krastavac hidrira telo

Krastavac sadrži više od 95 odsto vode, zbog čega je jedna od najhidratantnijih namirnica.

Možete krastavac jesti samostalno, dodati u salate ili pripremiti osvežavajući caciki sa jogurtom, belim lukom i začinima.

Zbog male količine kalorija i visokog sadržaja vode idealan je izbor za lagane letnje obroke.

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