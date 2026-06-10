Moja orhideja cveta bez prestanka: Sama pravim đubrivo koje je čudo, ovo je recept!

Zašto je beli luk čudo za orhideje

Beli luk je poznat po svom visokom sadržaju sumpora, vitamina, antioksidanata i aminokiselina. Ovi sastojci podstiču stvaranje hlorofila, jačaju imunitet biljke i podstiču cvetanje. Ljuske od belog luka posebno su korisne jer sadrže sve ove materije u koncentrisanom obliku.

Kako napraviti prirodno đubrivo za orhideje

Potrebni sastojci:

- 200 g belog luka

- 1,5 l destilovane vode

Priprema: Sameljite beli luk. U loncu zagrejte destilovanu vodu na oko 40°C (da bude topla, ne vruća). Sipajte vodu u tegle i u svaku dodajte jednaku količinu belog luka. Dobro zatvorite i protresite tegle.

Kako se koristi

Ovaj rastvor možete primenjivati na dva načina:

- Kao sprej: Sipajte tečnost u bocu sa raspršivačem i prskajte korenje i stabljike orhideje (nikako po cvetovima).

- Kao kupku: Sipajte malo tečnosti u tacnu sa vodom i stavite saksiju da stoji oko dva sata, biljka će upiti koliko joj je potrebno.

Redovnom primenom, orhideja će postati otpornija, cvetaće duže i češće, a listovi će biti tamnozeleni i sjajni.

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