Moja orhideja cveta bez prestanka: Sama pravim đubrivo koje je čudo, ovo je recept!

Mnogima je orhideja omiljeni cvet, ali svi znamo da ume biti prilično zahtevna za negu. Ipak, jedna naša čitateljka otkrila je jednostavan i potpuno prirodan trik koji joj pomaže da orhideja stalno cveta, a tajna je u belom luku! Beli luk i njegova ljuska sadrže hranljive materije koje podstiču rast, jačaju koren i ubrzavaju cvetanje. Osim toga, prirodno štite cveće od gljivičnih infekcija i bolesti.
Zašto je beli luk čudo za orhideje
Beli luk je poznat po svom visokom sadržaju sumpora, vitamina, antioksidanata i aminokiselina. Ovi sastojci podstiču stvaranje hlorofila, jačaju imunitet biljke i podstiču cvetanje. Ljuske od belog luka posebno su korisne jer sadrže sve ove materije u koncentrisanom obliku.
Kako napraviti prirodno đubrivo za orhideje
Potrebni sastojci:
- 200 g belog luka
- 1,5 l destilovane vode
Priprema: Sameljite beli luk. U loncu zagrejte destilovanu vodu na oko 40°C (da bude topla, ne vruća). Sipajte vodu u tegle i u svaku dodajte jednaku količinu belog luka. Dobro zatvorite i protresite tegle.
Kako se koristi
Ovaj rastvor možete primenjivati na dva načina:
- Kao sprej: Sipajte tečnost u bocu sa raspršivačem i prskajte korenje i stabljike orhideje (nikako po cvetovima).
- Kao kupku: Sipajte malo tečnosti u tacnu sa vodom i stavite saksiju da stoji oko dva sata, biljka će upiti koliko joj je potrebno.
Redovnom primenom, orhideja će postati otpornija, cvetaće duže i češće, a listovi će biti tamnozeleni i sjajni.
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