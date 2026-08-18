Testenina je mnogima omiljena namirnica. Može da se priprema na bezbroj načina, a odlično se slaže sa mesom, povrćem, morskim plodovima i najrazličitijim sosovima. Uz to, priprema je veoma jednostavna, potrebni su vam samo šerpa, voda i so. Pogledate na pakovanju koliko dugo treba da se kuva i za nekoliko minuta ručak je spreman.

Ipak, čak i kod tako jednostavne stvari postoje sitnice koje mogu da naprave veliku razliku, a jedna od njih je pravilno soljenje vode. Kada ćete dodati so i koliko ćete je staviti može da utiče na ukus i teksturu testenine.

Prema rečima Lorenca Bonija, glavnog kuvara kompanije Barilla, najbolje je da so dodate tek kada voda provri, neposredno pre nego što ubacite testeninu.

„Najbolje vreme za dodavanje soli je upravo kada voda provri“, objašnjava Boni.

Ako so stavite prerano, voda može nešto sporije da dostigne tačku ključanja. Takođe, ako slana voda dugo ključa pre nego što ubacite testeninu, deo vode će ispariti, pa će koncentracija soli postati veća i testenina može biti preslana.

Koliko soli treba staviti?

Količina zavisi od količine vode. Boni preporučuje oko četiri kašičice soli na približno 3,8 litara vode.

Za jedno standardno pakovanje testenine savetuje se približno 3,8 litara vode, a najbolje je kuvati na jakoj vatri kako bi voda dobro ključala. Oblik i veličina testenine pritom ne menjaju količinu soli koja je potrebna.

Ipak, vodite računa i o sosu koji ćete kasnije dodati. Ako pripremate jelo sa dosta slanim sastojcima, u vodu stavite manje soli. To posebno važi za recepte poput cacio e pepe ili špageta sa morskim plodovima.

Zašto se voda za testeninu soli?

Prema Boniju, so ne služi samo da testenina ne bude bezukusna, već doprinosi ukupnom ukusu i doživljaju teksture.

Najjednostavnije pravilo koje možete da zapamtite glasi: sačekajte da voda provri, posolite je, a odmah zatim ubacite testeninu. Tako ćete svaki put biti korak bliže testenini kakvu biste dobili u dobrom italijanskom restoranu.