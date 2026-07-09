Tokom letnjih noći, kada temperatura ne pada ni ispod 30 stepeni, mnogi ne mogu da zamisle san bez otvorenog prozora. Svež vazduh i prijatnija temperatura zaista mogu da doprinesu boljem odmoru, ali stručnjaci upozoravaju da ova navika nije dobra za svakoga.

Da li ćete imati koristi ili probleme zavisi od toga gde živite, kakvog ste zdravlja i šta se nalazi s druge strane vašeg prozora.

Svež vazduh može da poboljša san

Otvoren prozor omogućava bolju cirkulaciju vazduha i smanjuje koncentraciju ugljen-dioksida u prostoriji. Istraživanja pokazuju da svež vazduh tokom noći može doprineti kvalitetnijem snu, lakšem buđenju i manjem osećaju umora ujutru.

Još jedna prednost je niža temperatura u spavaćoj sobi. Stručnjaci navode da je za kvalitetan san idealno da prostorija bude između 16 i 19 stepeni, jer tada organizam lakše proizvodi melatonin, hormon koji reguliše san.

Kada otvoren prozor postaje problem?

Ako živite pored prometne ulice ili u području gde ima mnogo polena, otvoren prozor može napraviti više štete nego koristi.

U prostoriju tada ulaze polen, prašina, zagađen vazduh i drugi alergeni, što može pogoršati simptome alergije, astme i drugih respiratornih tegoba.

Problem predstavlja i buka. Automobili, motocikli, psi ili glasni prolaznici možda vas neće potpuno probuditi, ali mogu remetiti duboke faze sna i povećati nivo stresa tokom noći.

Rizik i za bezbednost

Stručnjaci podsećaju da osobe koje žive u prizemlju ili na nižim spratovima treba da budu posebno oprezne.

Otvoren prozor može povećati rizik od provale, ali i omogućiti ulazak komaraca i drugih insekata, čak i kada su postavljene zaštitne mreže.

Kako da spavate mirnije?

Ako želite svež vazduh, ali želite da izbegnete alergene i zagađenje, stručnjaci preporučuju kombinaciju kratkog provetravanja prostorije i prečišćivača vazduha.

Za kvalitetan san važno je i da koristite laganu posteljinu od prirodnih materijala, održavate temperaturu između 16 i 19 stepeni, zamračite sobu i, po potrebi, koristite ventilator ili uređaj za beli šum koji će prigušiti spoljašnje zvuke.

Drugim rečima, otvoren prozor leti može biti odličan saveznik za dobar san, ali samo ako uslovi u kojima živite to dozvoljavaju. Za osobe sa alergijama, astmom ili one koji žive u bučnim i zagađenim delovima grada, zatvoren prozor i prečišćivač vazduha često su mnogo bezbednije rešenje.