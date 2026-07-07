Posle godina dinstanja mesa i povrća ili kuvanja testenine i pirinča, šerpe i tiganji počinju da pokazuju znakove istrošenosti. Iako se potamnela površina ili rđa na nekada sjajnom tiganju od nerđajućeg čelika mogu ukloniti uz malo truda i dobro sredstvo za čišćenje, drugi problemi, poput iskrivljenog dna ili izgrebanog nelepljivog premaza, mogu biti znak da vaš tiganj više ne pruža iste performanse kao nekada.

„Vek trajanja tiganja zavisi od materijala i/ili premaza od kojeg je napravljen, učestalosti korišćenja i načina održavanja“, kaže Vendi Dajer, međunarodna direktorka za razvoj proizvoda kompanije ,,All-Clad" za sajt Martha Stewart. Ako se pravilno održava, kvalitetno posuđe može trajati čitav životni vek.

U nastavku saznajte koji su znaci da vaše posuđe propada, kao i kako da stare šerpe i tiganje bezbedno i odgovorno odložite kada za to dođe vreme.

Znaci da je vreme da zamenite šerpu ili tiganj

Potamnela površina ili rđa

Iako tiganj sa blagim tragovima rđe ne izgleda lepo, to ne znači da ga odmah treba baciti. „Potamnelost ili rđa na dnu tiganja mogu nastati iz različitih razloga, uključujući zagorelu hranu ili mrlje od vode koje ostavljaju sloj rđe“, objašnjava Dajer.

Upotreba sredstva za čišćenje, koje sadrži oksalnu kiselinu — prirodno sredstvo za uklanjanje rđe — može pomoći da vaše posuđe ponovo izgleda kao novo. Međutim, ako vam smeta izgled potamnelog tiganja, možete ga zameniti novim.

Iskrivljeno dno

Iako je primamljivo da vreo tiganj operete odmah nakon kuvanja, potapanje u hladnu vodu može izazvati temperaturni šok, što vremenom dovodi do krivljenja dna.

„Ako se posuđe iskrivilo, to ne znači nužno da je opasno za upotrebu, ali može uticati na kvalitet pripreme hrane, jer se tiganj više ne zagreva ravnomerno“, kaže Dajerova.

Procenite koliko je dno iskrivljeno i odlučite da li je vreme za zamenu.

Nelepljivi premaz

Postoji jedan jasan znak da šerpu ili tiganj treba obavezno zameniti — kada nelepljivi premaz počne da se ljušti ili kruni.

Mnogi stariji tiganji sa nelepljivim premazom bili su napravljeni od materijala poznatog pod nazivom teflon, koji je sadržao perfluorooktansku kiselinu (PFOA), supstancu koja se dovodila u vezu sa povećanim rizikom od raka kod ljudi. Ako imate tiganj kupljen pre 2013. godine — kada su mnogi proizvođači posuđa promenili sastav nelepljivih premaza — i premaz je počeo da se ljušti, najbolje je da ga odložite na reciklažu.

Danas se većina tiganja sa nelepljivim premazom proizvodi bez PFOA, PFAS jedinjenja, olova i kadmijuma. Ipak, čak i kod novijih modela, ako premaz počne da se ljušti, preporučljivo je da ih zamenite, jer delići premaza mogu dospeti u hranu tokom pripreme.

Kako odložiti stare šerpe i tiganje

Kada odlučite koje posuđe zadržavate, a koje menjate, važno je da znate kako da se pravilno rešite starih šerpi i tiganja.

„Jedan od najbezbednijih i ekološki najodgovornijih načina jeste da ih odnesete u centar za reciklažu metalnog otpada, gde će metal biti izdvojen i ponovo iskorišćen“, kaže Dajerova. „Možete ih odneti i u lokalni centar za prikupljanje otpada koji će ih proslediti na reciklažu.“

Raspitajte se u svom komunalnom preduzeću koje su mogućnosti reciklaže u vašem mestu. Ako su šerpe i tiganji i dalje u dobrom stanju, možete ih pokloniti prodavnici polovne robe ili donirati porodicama kojima su potrebni.

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