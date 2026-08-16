Priprema ajvara može da potraje, posebno kada treba oljuštiti veliku količinu pečenih paprika. Srećom, naše bake su znale kako da kožica sa pečenih paprika gotovo sama spadne uz nekoliko jednostavnih trikova.

Stavite pečene paprike u kesu

Jedan od najjednostavnijih trikova jeste da vrele, ispečene paprike stavite u plastičnu kesu i dobro je zatvorite. Ostavite ih da odstoje oko 10 minuta.

Para koja se zadržava u kesi omekšaće kožicu, pa će se ona mnogo lakše odvajati od paprike. Kada otvorite kesu, trebalo bi da bude dovoljno da papriku lagano protrljate prstima i kožica će se mnogo lakše skinuti.

Ovaj trik posebno je koristan kada pripremate veliku količinu paprika za ajvar.

Zamrznite pečene paprike

Još jedan trik za lakše ljuštenje jeste zamrzavanje. Pečene paprike najpre ostavite da se prohlade, a zatim ih stavite u zamrzivač.

Kada ih izvadite, ubacite ih u plastičnu kesu i stavite na nekoliko sekundi pod mlaz tople vode. Nakon toga bi kožica trebalo da se lakše odvaja.

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