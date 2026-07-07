Zadržavanje emocija i neizgovaranje potreba može dovesti do frustracija koje postepeno podmuklo menjaju ljubavni odnos. Uvidela je to i žena koja se anonimno obratila psihoterapeutkinji koja odgovara javno za The Guardian.

“Jako volim supruga s kojim sam u dugom braku i još uvek ga smatram privlačnim, ali me više ne uzbuđuje i nemam ni zrnca želje za intimnošću kad smo blizu jedno drugog. Zbog toga naš intimni život polako nestaje, što mi izaziva mnoge frustracije. Stvari koje mi pre nisu smetale sada mi toliko smetaju da ih ne mogu izbiti iz glave”, napisala je nesrećna žena u uvodu pisma.

“Njegove dlake na leđima i žuti zubi su mi užasno odbojni. Ne želim da ga uznemirim i nikako mu to ne mogu reći. On je kao osoba vrlo ponosan i osetljiv, te znam da ne bi dobro reagovao, bez obzira na to koliko pažljivo mu to rekla. Osećam da svaki naš intimni odnos samo odrađujem i on to primećuje. Takođe, on je taj koji odnos inicira, i to radi preko SMS poruka, što je meni, moram priznati, totalno bezveze. Pomozite!” vapaj je ove žene.

Izgovorite šta vas muči!

Psihoterapeutkinja joj je odgovorila kratko i jasno. “Moramo drugima naučiti izreći naše potrebe, želje i zabrinutosti. Mislite da ste obzirni prema suprugu pa mu prećutkujete što vas kod njega odbija kako ga ne biste povredili, ali iskreno, reći mu to bio bi čin ljubavi i možda bi spasilo vaš brak. Ljudi koji ne mogu podneti iskrenost (ni svoju ni tuđu) dovode sebe i svoju vezu u opasnost.”

“Kao prvo, stiskanje zuba i trpljenje nisu dugoročno održivi niti poželjni izbori. To može dovesti do grča u vama, a odnos vam čak može postati fizički bolan jer će vaše telo na kraju odbiti saradnju u postizanju uzbuđenja.”

Budite konkretni

“Drugo, samo brižni ljudi koji još uvek gaje nadu u nastavak braka i prijatne ljubavne intimnosti od svojih partnera hrabro traže promene koje smatraju potrebnima, dok drugi biraju povlačenje, afere sa strane ili raskid. Nađite način da ga ljubazno, ali odlučno podstaknete da poboljša stvari koje se mogu popraviti. Budite vrlo konkretni u vezi s tim kako želite da vas pozove na intimni čin, ako vam SMS poruke toliko smetaju. Svaki razgovor počnite pohvalom za ono što kod njega volite te ga obavezno nagradite za sve promene koje napravi na vašu molbu”, preporučila je terapeutkinja.

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