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Vekovima se drže istih tretmana: Evo šta Korejke rade da bi imale savršenu kožu

Korejke veruju da mnogo toga zavisi od načina na koji ih nanosimo kreme

Autor:  Slobodanka Ćorić
07.07.2026.17:15
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Vekovima se drže istih tretmana: Evo šta Korejke rade da bi imale savršenu kožu
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Zdrava, meka i blistava koža ultmativni je standard za Korejke koje mnogo više pažnje poklanjaju nezi lica nego mejkapu. One imaju holistički pristup nezi kože.

Korejke se zaista brižljivo odnose prema svojoj koži - kao prema dragocenom kapitlu. Njihova posvećenost nezi očituje se ne samo u broju proizvoda koje koriste, već i u samoj tehnici nanošenja. Nijednu Korejku nećete uhvatiti kako kremu za lice nanosi u pogrešnom smeru, jer one uvek imaju na umu da određeni pokreti ubrzavaju opuštanje i starenje kože. Dakle, ovo su samo neka od ultimativnih pravila za nanošenje određenih proizvoda od kojih ove žene ne odstupaju.

Pena za čišćenje kože

Korejke su poznate po dvostrukom, pa čak i trostrukom čišćenju lica, koje se bazira na veoma blagim formulacijama. Sam postupak obično se započinje uklanjanjem mejkapa čistačima na bazi ulja, koji potom svoje mesto ustupaju čistačima na bazi vode. Ovde glavnu reč imaju pene koje prodiru dublje u pore i uklanjaju preostale nečistoće, čineći kožu mekom. Ovaj proizvod neophodno je naneti kružnim pokretima, te tako licu priuštiti i blagu masažu. Nakon toga, neizostavno je ispiranje hladnom vodom – zbog zatvaranja pora.

Tonik za lice je obavezan

Nakon čišćenja na red dolazi još jedan važan korak korejskog beauty režima koji podrazumeva upotrebu tonika. Njihova uloga nije samo da dodatno očiste lice, već i da nadoknade izgubljenu vlagu, te pripreme kožu za upijanje sastojaka esencija, seruma i krema. Prema pravilima korejske beauty rutine, tonici se obavezno nanose na vlažnu kožu, i to odmah nakon čišćenja.

Krema za lice

Ovaj proizvod jedanje od najznačajnijih u lancu nege. U jutarnjem režimu preporučuju se lakše formule, dok je veče „rezervisano“ za one hranljivije. Hidratantne kreme najbolje je nanositi tapkajući ih vrhovima prstiju. To će dodatno podstaći cirkulaciju, dok kreme za područje oko očiju treba utapkavati domalim prstima.

Sheet maska 

Hidratantni tretman sheet maskom u korejskoj rutini nege neizostavan je makar jednom u toku nedelje. Sheet maske dolaze u obliku „maramice“ i sadrže veću količinu sastojaka, nalik onima u serumima. Poseduju proreze za oči, usta i nos, i lako se postavljaju na lice. Neophodno ih je držati dvadesetak minuta pa ukloniti. No, tu nije kraj – nakon uklanjanja sheet maske, ostatke seruma potrebno je umasirati u kožu.

Koji su još imperativi Korejki?

One zagovaraju holistički pristup nezi, pa su unošenje odgovarajuće količine vode, ishrana bazirana na povrću, te kvalitetan san (period od 22 do dva sata ujutru smatra se posebno savršenim vremenom za revitalizaciju celog organizma!) apsolutno neizostavni.

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