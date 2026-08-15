Sada je pravo vreme za uživanje u zrelim, sočnim letnjim paradajzima.

Ovo voće dostiže svoj vrhunac tokom jula, avgusta i septembra. Tada ima najbolji ukus i ima ga u najvećim količinama. Naravno, možete ga dodavati u salate, testenine ili ga jednostavno jesti samog, ali jednostavan sendvič sa paradajzom jedan je od najboljih načina da uživate u ovoj sezonskoj namirnici.

Pokušajte da na prepečeni brioš stavite sloj svežeg sira, a zatim preko njega položite debeli kolut jabučara ili paradajza sorte volovsko srce. Obavezno začinite paradajz solju i biberom. Na kraju dodajte slatke, hrskave izdanke graška, blago prelijte uljem i začinite sa još malo krupne morske soli kako biste napravili ovu verziju otvorenog sendviča bogatu proteinima.

Takođe možete dodati ajoli sa belim lukom i peršunom, koji se pravi od seckanog belog luka, majoneza i Dižon senfa, uz dodatak peršuna, kao i rendane kore i soka od limuna. Za još bogatiji ukus, u blenderu možete pomešati sveži sir sa sastojcima za ajoli (bez majoneza), kako biste dobili kremast i ukusan namaz.

Sveži sir podiže sendvič sa paradajzom na viši nivo, stvarajući zasitan obrok za ručak koji će vas duže držati sitim, ističe se na sajtu Martha Stewart.

Bonus video: