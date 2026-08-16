Ako ste od onih koji vole da im terasa ili bašta budu pune boja, ali nemate ni vremena ni živaca da svakog dana obilazite biljke sa kantom za zalivanje, ovo je cveće koje vredi zapamtiti.

Zove se sedum "Autumn Joy", odnosno "Jesenja radost", i najlepši postaje upravo onda kada većina letnjeg cveća polako završava svoju sezonu. Počinje da cveta krajem leta, raskošne cvasti zadržava tokom jeseni, a čak i kada se osuše, mogu ostati veoma dekorativne tokom zime.

I ono najbolje – ne traži da mu stalno titrate.

Ni suša ni prvi mraz mu ne predstavljaju veliki problem

Sedum je sukulent, što znači da u svojim mesnatim listovima može da skladišti vodu. Upravo zbog toga mnogo bolje podnosi sušne periode od brojnih biljaka koje leti držimo na terasama.

Ne morate da paničite ni kada stignu hladniji dani. "Autumn Joy" je višegodišnja biljka otporna na niske temperature, pa uz odgovarajuće uslove može godinama da se vraća i ponovo cveta.

Menja boju kako jesen odmiče

Meni je kod ove biljke možda najlepše upravo to što ne izgleda isto tokom cele sezone.

Cvetne glavice najpre imaju zelenkaste tonove, zatim prelaze u nežno ružičaste, a kako jesen odmiče postaju sve intenzivnije, tamnoružičaste i zagasito crvene.

Baš kada petunije i drugo tipično letnje cveće počnu da gube svoju raskoš, sedum kao da tek tada kaže: "Sad je moj red."

Kraj avgusta je dobar trenutak za sadnju

Ako želite da ga imate u bašti, kasno leto i rana jesen mogu biti pogodni za sadnju, pod uslovom da biljka ima dovoljno vremena da se ukoreni pre ozbiljnijih hladnoća.

Izaberite sunčano mesto i, što je veoma važno, zemljište kroz koje voda lako prolazi. Sedum mnogo lakše podnosi da ga ponekad zaboravite zaliti nego da mu koren neprestano stoji u vodi.

Nakon sadnje dobro ga zalijte, a kasnije vodu dodajte tek kada se zemlja prosuši.

Možete ga gajiti i na terasi

Nemate dvorište? Nema problema. Sedum lepo uspeva i u saksijama, samo obavezno izaberite posudu sa rupama na dnu kako se voda ne bi zadržavala oko korena.

Na terasi posebno lepo izgleda uz hrizanteme i ukrasne trave. Kada stigne jesen, upravo ta kombinacija može da napravi malu cvetnu oazu dok se ostatak prirode polako sprema za zimu.

Nemojte ga odmah seći kada precveta

Još jedna dobra stvar jeste što nema potrebe da precvetale cvasti odmah uklanjate.

Možete ih ostaviti preko zime. Kada ih uhvati mraz ili prekrije prvi sneg, izgledaju veoma lepo i daju bašti zanimljiv izgled čak i usred zime. Stare stabljike možete odseći tek pred proleće, kada primetite nove izdanke.

Ni sa đubrivom ne treba preterivati. Sedum dobro uspeva i u skromnijem zemljištu, a malo komposta u proleće uglavnom će mu biti sasvim dovoljno.

Dakle, ako krajem leta gledate terasu i već vam je žao što će uskoro ostati bez boja, "Jesenja radost" može da bude baš ono što vam nedostaje. Malo traži, mnogo daje, a najlepša je upravo onda kada se od većine drugog cveća već opraštamo.