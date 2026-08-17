Sredina avgusta i bašta više nije ista kao u junu i julu. Paradajz koji je do juče rastao kao iz vode počinje da usporava, novi plodovi sporije crvene, a pri dnu stabljike pojavljuju se prvi žuti listovi. Mnogi tada pomisle,gotovo je, sezona se bliži kraju.

Međutim, ne mora da bude tako.

Ako paradajzu upravo sada posvetite malo pažnje, berbu možete značajno da produžite, a u povoljnim vremenskim uslovima sveže plodove možete brati duboko u jesen.

I ne trebaju vam nikakvi skupi preparati. Najvažnije je da biljku sada ne prepustite samu sebi.

U avgustu paradajz više ne treba da troši snagu na sve

Jedan od poslova koji iskusni baštovani ne preskaču jeste uklanjanje zaperaka – mladih izdanaka koji izbijaju između glavne stabljike i bočnih grana.

Ako ih ostavite da rastu, biljka će deo energije nastaviti da ulaže u nove stabljike i lišće. Krajem leta, međutim, mnogo nam je važnije da tu snagu usmeri na paradajz koji se već nalazi na granama.

Zato male zaperke uklanjajte prstima, dok za veće koristite čiste makaze.

Kada ste već kod biljke, pogledajte i donji deo stabljike. Požutele, suve i bolesne listove odstranite, kao i one koji dodiruju zemlju.

Nemojte skidati zdravo lišće bez potrebe, biljci je ono i dalje neophodno. Cilj je da paradajz "prodiše", a ne da ostane bez lisne mase.

Trik je i u cvetovima koje više nema smisla čuvati

Ovo je korak koji mnogima bude žao da naprave.

Paradajz i krajem leta može da nastavi da cveta, ali svaki novi cvet ne znači nužno i novi zreo paradajz. Kako se približava jesen, dani postaju kraći, noći hladnije, a novim plodovima možda neće ostati dovoljno vremena da porastu i sazru.

Zbog toga iskusni baštovani pred kraj sezone uklanjaju najkasnije cvetne grozdove za koje procene da neće stići da daju zrele plodove.

Na taj način biljka više energije može da usmeri na već formirane zelene paradajze.

Ne zalivajte ga svakog dana "po malo"

Avgustovska vrućina lako nas navede da uzmemo crevo i svakog dana malo poprskamo zemlju oko paradajza. Upravo to nije najbolja navika.

Bolje je zalivati ređe, ali temeljnije, tako da voda stigne dublje do korena. Zalivajte zemlju oko biljke, a ne lišće.

Koliko često ćete to raditi zavisi od temperature, zemljišta, padavina i toga da li paradajz raste u bašti ili saksiji. Zato nema jednog pravila koje važi za sve.

Postoji, međutim, još jedna stara baštenska caka, malč.

Sloj slame, suve pokošene trave ili drugog odgovarajućeg organskog materijala oko biljke usporava isušivanje zemlje i pomaže da vlaga duže ostane tamo gde je paradajzu potrebna – oko korena.

Kada stignu hladnije noći, nemojte ga odmah otpisati

Prvi hladniji septembarski dani ne znače automatski kraj paradajza.

Ako prognoza najavljuje hladne noći, biljke možete zaštititi agrotekstilom, a zaštitu skinuti kada ujutru temperatura poraste.

Posebno pratite prognozu kada se približi prvi mraz. Tada nema mnogo smisla rizikovati.

Uberite zrele plodove, ali i krupnije zelene paradajze koji su već dostigli odgovarajuću veličinu. Oni mogu naknadno da sazru u zatvorenom prostoru.

Dvadesetak minuta nedeljno može da napravi veliku razliku

Nema ovde čarobnog đubriva niti tajnog preparata zbog kojeg će paradajz preko noći ponovo izgledati kao u junu.

Tajna je zapravo mnogo jednostavnija nemojte odustati od njega čim prođe najveći talas letnje berbe.

Uklonite nepotrebne zaperke, očistite bolesne i požutele listove, procenite koje kasne cvetove više nema smisla ostavljati, pravilno zalivajte i zaštitite biljke kada noći postanu hladne.

Nekada je dovoljno dvadesetak minuta rada nedeljno da naizgled umoran avgustovski paradajz nastavi da vam puni činiju još nedeljama.

I priznaćete – nema lepšeg osećaja nego kada komšije već počnu da čupaju svoje stabljike, a vi još uvek iz bašte unosite svoj crveni paradajz.