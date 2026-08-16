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Uvelo cveće mi procveta za 2 dana! Zalijem ga rastvorom koji sama pravim, evo recepta

Ne bacam više uvelo cveće.

Autor:  Vesna Vukadinović
16.08.2026.10:25
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Uvelo cveće mi procveta za 2 dana! Zalijem ga rastvorom koji sama pravim, evo recepta
Foto: Shutterstock | Lapa Smile
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Pravilna nega i pravovremeno đubrenje neophodni su da cveće lepo napreduje. Osim organskih đubriva koja možete pronaći u poljoprivrednim apotekama, korisni mogu biti i domaći rastvori za oporavak cveća, među kojima se ističe jedan koji koriste čak i iskusni cvećari.

Za pravljenje rastvora vam treba aspirin. On može pospešiti rast cveća i pomoći im da se oporave. Sadrži salicilnu kiselinu koja, zajedno sa drugim sastojcima, pomaže u rastu biljaka, čineći ih otpornijim i podstičući njihov rast. Ovaj rastvor je koristan za sve vrste biljaka, bilo da ih gajite u dvorištu ili u saksijama.

Za pripremu rastvora potrebno je samo jedna tableta aspirina i jedan litar destilovane vode. Tabletu treba izmrviti i dodati je u vodu, povremeno mešajući dok se ne rastvori. Ovim rastvorom možete zalivati ili prskati biljke jednom nedeljno za najbolje rezultate.

Prihrana za cveće od aspirina i destilovane vode pomaže u razvoju korena i postepeno čini cveće bujnijim. Pospešuje rast cveća sprečavajući pojavu gljivica. Takođe, sprečava proizvodnju etilena, koji je najčešći uzrok sušenja cveća.

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