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Ne morate da ribate! Ovaj trik uklanja crni krug oko WC šolje očas posla!

Autor:  Vesna Vukadinović
16.08.2026.14:17
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Ne morate da ribate! Ovaj trik uklanja crni krug oko WC šolje očas posla!
Shutterstock | Pixel-Shot/Shutterstock
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Crni krug oko WC šolje ružno izgleda, ali dobra vest je da ga možete ukloniti brzo i bez agresivnih hemikalija. Postoji prirodno rešenje koje vraća sjaj bez mukotrpnog ribanja i skupih sredstava za čišćenje.

Ako ste primetili tamni prsten koji se s vremenom stvara oko dna WC šolje, niste jedini. Ova pojava nastaje usled kombinacije vlage, buđi, kamenca i prljavštine. Najčešće se pojavljuje oko silikonskih ivica, posebno ako su bele ili providne, gde se prljavština najlakše zadržava.

Sve što vam je potrebno jeste alkoholno (belo) sirće koje gotovo svako već ima u kuhinji. Sirće je poznato kao prirodno sredstvo za čišćenje kamenca, buđi i bakterija, pa je idealno za ovaj problem.

Natopite sunđer belim sirćetom. Stavite ga direktno na crni prsten oko dna WC šolje i ostavite da deluje oko 30 minuta. Nakon toga lagano pređite sunđerom preko površine i isperite.

U većini slučajeva, crni prsten od prljavštine i buđi nestaje bez intenzivnog ribanja.

Ako je crni krug tvrdokorniji, natopite krpu belim sirćetom. Obmotajte je oko dna WC šolje tako da potpuno prekrije tamni prsten. Ostavite da deluje najmanje dva sata. Uklonite krpu, prebrišite sunđerom i isperite.

Ova metoda omogućava sirćetu da dublje prodre u naslage kamenca i buđi, čime se postiže jači efekat čišćenja.

Važna napomena: belo sirće ne treba koristiti na površinama od prirodnog kamena ili mermera, jer kiselina može izazvati oštećenja i promenu boje materijala.

Video:

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