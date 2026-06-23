Dud je voće koje mnogi pamte iz detinjstva, ali retko ko zna koliko je zapravo zdrav. Ove sitne slatke bobice prepune su vitamina, minerala i korisnih jedinjenja koja mogu imati snažan uticaj na zdravlje.

Stručnjaci ističu da dud može biti posebno koristan kod nedostatka vitamina, anemije, problema sa varenjem, ali i za zdravlje kože i srca.

Dud je prava riznica hranljivih materija

Dud je bogat gvožđem, riboflavinom, vitaminima C i K, kalijumom, fosforom i kalcijumom. Pored toga, sadrži dosta vlakana i antioksidanasa, zbog čega je koristan i za odrasle i za decu.

Jedna od njegovih najvećih prednosti jeste pozitivan uticaj na varenje. Zahvaljujući vlaknima, dud pomaže boljem radu creva, smanjuje nadimanje i može da ublaži zatvor.

Dobar za srce i krvne sudove

Vlakna iz duda mogu pomoći u regulaciji holesterola, dok antioksidansi štite krvne sudove od oštećenja.

Posebno je važan resveratrol – snažan antioksidans koji poboljšava elastičnost krvnih sudova i može smanjiti rizik od stvaranja krvnih ugrušaka, srčanog i moždanog udara. Dud takođe može doprineti snižavanju krvnog pritiska.

Pomaže kod anemije

Za razliku od većine voća, dud sadrži značajne količine gvožđa. Upravo zbog toga može biti odličan saveznik osobama koje imaju problem sa niskim gvožđem ili anemijom.

Jača kosti i čuva vid

Kalcijum, magnezijum i fosfor iz duda doprinose zdravlju kostiju i zuba, a posebno mogu koristiti starijim osobama jer smanjuju rizik od osteoporoze.

Dud je dobar i za oči. Karoten iz ovog voća pomaže zaštiti mrežnjače i može smanjiti rizik od razvoja katarakte.

Dobar i za kožu i liniju

Resveratrol iz duda pozitivno utiče i na izgled kože, pomaže usporavanju starenja i doprinosi boljoj elastičnosti kože.

Pošto sadrži dosta vode i relativno malo kalorija, dud može biti dobar izbor i za one koji žele da smršaju.

Ko treba da bude oprezan?

Iako je veoma zdrav, dud nije idealan za svakoga.

Osobe koje imaju nizak krvni pritisak trebalo bi da ga jedu oprezno, jer može dodatno da ga snizi.

Takođe, konzumiranje duda na prazan stomak kod nekih ljudi može izazvati stomačne tegobe.

Preterivanje sa ovom voćkom može dovesti i do alergijske reakcije.

Zbog prirodno većeg sadržaja šećera, osobe sa dijabetesom trebalo bi da budu posebno oprezne i da dud konzumiraju umereno.