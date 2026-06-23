Jul je mesec velikih pravoslavnih praznika, ali i brojnih imendana koje mnogi u Srbiji i dalje poštuju. Iako se običaj obeležavanja imendana danas ređe praktikuje nego ranije, u mnogim porodicama i dalje je važan datum – dan kada se slavi svetitelj po kome je neko dobio ime.
Po starom i novom crkvenom kalendaru, jul 2026. donosi mnogo značajnih datuma – od Ivanjdana i Petrovdana, pa sve do Ognjene Marije i Svetog Pantelejmona. Ako među prijateljima i rodbinom imate Ivana, Petra, Pavla, Mariju ili Panteliju, evo kada treba da im čestitate imendan.
Najvažniji imendani u julu 2026.
1. jul – Leontije
2. jul – Juda, Jovan
3. jul – Metodije, Naum
4. jul – Anastasija, Julijan
6. jul – Agripina
Ivanjdan – jedan od najvećih julskih praznika
7. jul – Ivan, Jovan, Ivana, Jovana
Rođenje Svetog Jovana Krstitelja, poznato kao Ivanjdan, jedan je od najvažnijih datuma u julu. Tog dana imendan slave svi koji nose imena Ivan, Ivana, Jovan i Jovana. U narodu se veruje da venčići od bilja ubrani na Ivanjdan donose zdravlje i sreću.
8. jul – Fevronija
9. jul – David
10. jul – Sampson
11. jul – Kir, Jovan
Petrovdan – veliki praznik u Srbiji
12. jul – Petar, Petra, Pavle, Pavla
Petrovdan je jedan od najpoštovanijih letnjih praznika u Srbiji. Mnogi ga slave i kao krsnu slavu, a ovaj datum je važan za sve koji nose imena Petar, Petra, Pavle i Pavla.
13. jul – Pavle
14. jul – Kozma, Damjan
17. jul – Andrej
18. jul – Atanasije
20. jul – Ilija
22. jul – Marija
Ognjena Marija
30. jul – Marija, Marina
Ognjena Marija jedan je od praznika koji narod posebno poštuje. Veruje se da se na ovaj dan ne rade teški poslovi, a mnoge žene koje nose ime Marija ili Marina tada obeležavaju imendan.
Kraj meseca donosi još važnih imendana
26. jul – Gavrilo
27. jul – Pantelejmon, Pantelija
28. jul – Kirik
29. jul – Kalinik
31. jul – Emilijan
Običaj koji se ne zaboravlja
Nekada su imendani u Srbiji bili gotovo jednako važni kao rođendani. Danas su manje zastupljeni, ali mnogi i dalje veruju da je lepo setiti se prijatelja, rođaka i kumova na dan njihovog svetitelja zaštitnika.
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