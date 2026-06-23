Jul je mesec velikih pravoslavnih praznika, ali i brojnih imendana koje mnogi u Srbiji i dalje poštuju. Iako se običaj obeležavanja imendana danas ređe praktikuje nego ranije, u mnogim porodicama i dalje je važan datum – dan kada se slavi svetitelj po kome je neko dobio ime.

Po starom i novom crkvenom kalendaru, jul 2026. donosi mnogo značajnih datuma – od Ivanjdana i Petrovdana, pa sve do Ognjene Marije i Svetog Pantelejmona. Ako među prijateljima i rodbinom imate Ivana, Petra, Pavla, Mariju ili Panteliju, evo kada treba da im čestitate imendan.

Najvažniji imendani u julu 2026.

1. jul – Leontije

2. jul – Juda, Jovan

3. jul – Metodije, Naum

4. jul – Anastasija, Julijan

6. jul – Agripina

Ivanjdan – jedan od najvećih julskih praznika

7. jul – Ivan, Jovan, Ivana, Jovana

Rođenje Svetog Jovana Krstitelja, poznato kao Ivanjdan, jedan je od najvažnijih datuma u julu. Tog dana imendan slave svi koji nose imena Ivan, Ivana, Jovan i Jovana. U narodu se veruje da venčići od bilja ubrani na Ivanjdan donose zdravlje i sreću.

8. jul – Fevronija

9. jul – David

10. jul – Sampson

11. jul – Kir, Jovan

Petrovdan – veliki praznik u Srbiji

12. jul – Petar, Petra, Pavle, Pavla

Petrovdan je jedan od najpoštovanijih letnjih praznika u Srbiji. Mnogi ga slave i kao krsnu slavu, a ovaj datum je važan za sve koji nose imena Petar, Petra, Pavle i Pavla.

13. jul – Pavle

14. jul – Kozma, Damjan

17. jul – Andrej

18. jul – Atanasije

20. jul – Ilija

22. jul – Marija

Ognjena Marija

30. jul – Marija, Marina

Ognjena Marija jedan je od praznika koji narod posebno poštuje. Veruje se da se na ovaj dan ne rade teški poslovi, a mnoge žene koje nose ime Marija ili Marina tada obeležavaju imendan.

Kraj meseca donosi još važnih imendana

26. jul – Gavrilo

27. jul – Pantelejmon, Pantelija

28. jul – Kirik

29. jul – Kalinik

31. jul – Emilijan

Običaj koji se ne zaboravlja

Nekada su imendani u Srbiji bili gotovo jednako važni kao rođendani. Danas su manje zastupljeni, ali mnogi i dalje veruju da je lepo setiti se prijatelja, rođaka i kumova na dan njihovog svetitelja zaštitnika.