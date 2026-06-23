Začepljen ili neprijatan miris iz odvoda u tuš kabini čest je problem u kupatilu, a najčešće nastaje zbog nagomilane kose, sapunice, masnoća i bakterija. Iako može delovati kao ozbiljan kvar, u većini slučajeva se može rešiti jednostavnim kućnim metodama, bez potrebe za vodoinstalaterom.

Prvi korak u rešavanju problema jeste redovno održavanje. Stručnjaci preporučuju čišćenje odvoda najmanje jednom mesečno, a ako više osoba koristi tuš, i češće. Tako se sprečava stvaranje naslaga koje dovode do zapušenja i neprijatnih mirisa.

Jedna od najjednostavnijih metoda za čišćenje je korišćenje otpušivač odvoda. Kada se odvod napuni vodom, pritiskanjem otpušivača stvara se pritisak koji može da pomeri i ukloni blokadu, nakon čega voda ponovo normalno otiče.

Ako je zapušenje ozbiljnije, može se koristiti sajla za odvod. Ona se uvodi u cev dok ne naiđe na otpor, a zatim se okretanjem razbija ili izvlači nakupina kose i sapunice. Nakon toga je važno pustiti toplu vodu kako bi se sistem dodatno ispirao.

Za jače zapušenja često se koriste i komercijalna sredstva za čišćenje odvoda. Ona rastvaraju naslage, ali se moraju koristiti pažljivo, uz rukavice i zaštitu za oči, i strogo prema uputstvu, jer prečesta upotreba može oštetiti cevi.

Prirodna alternativa je kombinacija sode bikarbone i alkoholnog sirćeta. Ova mešavina pomaže u razgradnji masnih naslaga i uklanjanju neprijatnih mirisa, iako nije dovoljno jaka da ukloni velike blokade kose.

Neprijatan miris iz odvoda često nastaje zbog bakterija ili isušenog sifona koji propušta kanalizacioni gas. U takvim slučajevima, redovno puštanje vode i održavanje čistoće može rešiti problem.

Za prevenciju zapušenja najvažnije je koristiti hvatače za kosu, kao i izbegavati ispiranje gustih losiona i proizvoda koji se lako lepe za zidove cevi. Redovno ispiranje toplom vodom takođe pomaže da se naslage ne stvaraju.

Uz malo rutinskog održavanja, odvod u tuš kabini može ostati čist, bez neprijatnih mirisa i bez potrebe za skupim intervencijama.