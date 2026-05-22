Ako vam se često dešava da ostajete bez daha dok hodate, penjete se uz stepenice ili osećate da ne možete dovoljno duboko da udahnete, uzrok možda nije samo umor ili stres. Lekari upozoravaju da kratak dah često može biti povezan sa nedostatkom važnih vitamina i minerala u organizmu.

Nedostatak određenih hranljivih materija može dovesti do anemije, stanja zbog kog telo nema dovoljno zdravih crvenih krvnih zrnaca za prenos kiseonika. Upravo zato dolazi do umora, slabosti i otežanog disanja.

Gvožđe – najčešći uzrok kratkog daha

Kada organizmu nedostaje gvožđe, smanjuje se proizvodnja hemoglobina, pa telo teže prenosi kiseonik. Zbog toga se javlja osećaj gušenja, ubrzan rad srca i malaksalost.

Posebno su ugroženi:

žene i trudnice

deca i bebe

vegetarijanci

osobe koje često daju krv

ljudi sa celijakijom ili problemima sa crevima

Gvožđe možete uneti kroz crveno meso, spanać, mahunarke, morske plodove i tamnu čokoladu.

Vitamin B12

Nedostatak vitamina B12 takođe može izazvati anemiju i probleme sa disanjem. Osim kratkog daha, mogu se javiti vrtoglavica, trnjenje ruku i nogu, slabost i umor.

Do manjka ovog vitamina često dolazi zbog loše ishrane ili problema sa apsorpcijom u crevima.

Najviše ga ima u:

jajima

mlečnim proizvodima

mesu

ribi i morskim plodovima

Folna kiselina (folat)

Folat je važan za stvaranje crvenih krvnih zrnaca, a njegov nedostatak može izazvati malaksalost i otežano disanje.

Rizične grupe su trudnice, dojilje i osobe sa lošom ishranom ili bolestima bubrega.

Folata ima u zelenom povrću, mahunarkama i integralnim žitaricama.

Vitamin C

Mnogi ne znaju da vitamin C pomaže telu da bolje apsorbuje gvožđe. Ako ga nema dovoljno, povećava se rizik od anemije i kratkog daha.

Posebno su ugroženi pušači i ljudi koji jedu malo voća i povrća.

Najbolji izvori vitamina C su:

pomorandže

jagode

paprika

grejpfrut

kivi

Kada treba da odete kod lekara?

Ako često osećate nedostatak vazduha, brzo se zamarate ili imate vrtoglavice, važno je da proverite krvnu sliku i nivo vitamina i minerala. Kratak dah može biti bezazlen, ali ponekad ukazuje na ozbiljniji problem koji ne treba ignorisati.