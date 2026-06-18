Na pojavu sede kose utiču brojni faktori - genetika, godine, stres, način života i oksidativni stres. Ipak, stručnjaci ističu da važnu ulogu ima i ishrana. Nedostatak određenih vitamina i minerala može da utiče na proizvodnju melanina, pigmenta koji kosi daje prirodnu boju.

Iako pravilna ishrana ne može potpuno da zaustavi sedenje, određene namirnice mogu pomoći da kosa duže zadrži svoj prirodni pigment i zdrav izgled.

Bakar je važan za boju kose

Prema istraživanjima, bakar učestvuje u sintezi melanina, pa njegov nedostatak može doprineti bržem gubitku pigmenta.

Namirnice bogate bakrom su:

pečurke

krompir

ostrige

goveđa džigerica

Posebno se izdvajaju džigerica i morski plodovi, koji sadrže veće količine ovog minerala.

Gvožđe pomaže očuvanju prirodne nijanse

Nedostatak gvožđa može da utiče na zdravlje kose i da doprinese njenom beživotnom izgledu.

Dobri izvori gvožđa su:

crveno meso

živinsko meso

spanać

pasulj

sočivo

leblebije

Vitamin D ne utiče samo na kosti

Stručnjaci navode da je vitamin D važan i za zdravlje kose. Njegov manjak povezuje se sa slabljenjem dlake, opadanjem kose i prevremenom pojavom sedih vlasi.

Vitamin D možete uneti kroz:

losos

sardine

mleko

sok od pomorandže obogaćen vitaminom D

Vitamin B12 hrani koren dlake

Vitamin B12 igra važnu ulogu u ishrani folikula i normalnoj proizvodnji melanina. Njegov nedostatak može oslabiti koren dlake i ubrzati gubitak pigmenta.

Najviše ga ima u:

sardinama

školjkama

pilećoj džigerici

jajima

mlečnim proizvodima

Folati (vitamin B9) čuvaju zdravlje kose

Folati učestvuju u obnavljanju ćelija i važni su za normalan rast i pigmentaciju kose.

Najbolji izvori vitamina B9 su:

spanać

pasulj

sočivo

goveđa džigerica

Nije sve u hrani

Stručnjaci naglašavaju da se zdrava kosa ne održava samo pravilnom ishranom. Dovoljno sna, kontrola stresa, fizička aktivnost i uravnotežen način života podjednako su važni za očuvanje prirodne boje i kvaliteta kose.

Iako ne postoji čarobna namirnica koja može da vrati boju sedoj kosi, ishrana bogata vitaminima i mineralima može pomoći da se proces sedenja uspori i da kosa duže ostane zdrava, jaka i sjajna.