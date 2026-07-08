Gvožđe ima ključnu ulogu u stvaranju crvenih krvnih zrnaca i prenosu kiseonika kroz organizam.

Dnevne potrebe za gvožđem kod odraslih osoba koje nisu trudne kreću se od 8 do 18 miligrama. Nedovoljan unos može dovesti do nedostatka gvožđa i anemije, čiji su najčešći simptomi umor, slabost i malaksalost. Žene koje imaju menstruaciju posebno su izložene većem riziku od nedostatka ovog minerala.

Evo i namirnica koje su dobar izvor gvožđa:

Školjke

Školjke, poput dagnji, kamenica i vongola, među najbogatijim su prirodnim izvorima gvožđa. Osim toga, sadrže kvalitetne proteine, vitamin B12, vitamin C i omega-3 masne kiseline koje doprinose zdravlju srca.

Spanać

Spanać je niskokalorična namirnica bogata gvožđem, vitaminom C i antioksidansima. Vitamin C poboljšava iskorišćavanje gvožđa iz biljnih izvora, pa je spanać odličan izbor za svakodnevnu ishranu.

Džigerica i iznutrice

Goveđa džigerica, bubrezi, srce i druge iznutrice sadrže velike količine gvožđa, kao i proteine, vitamine B grupe, vitamin A, selen i holin, koji je važan za zdravlje mozga i jetre.

Mahunarke

Pasulj, sočivo, leblebije, grašak i soja predstavljaju odličan biljni izvor gvožđa. Bogati su i vlaknima, folnom kiselinom, magnezijumom i kalijumom, a mogu doprineti boljoj kontroli telesne težine i zdravlju srca.

Crveno meso

Crveno meso jedan je od najboljih izvora gvožđa, koje organizam najlakše apsorbuje. Pored toga, bogato je proteinima, cinkom, selenom i vitaminima B grupe.

Semenke bundeve

Semenke bundeve sadrže značajne količine gvožđa, ali i magnezijuma, cinka, mangana i vitamina K. Predstavljaju zdravu i praktičnu užinu.

Kinoa

Kinoa je pseudocerealija bogata gvožđem, proteinima, folnom kiselinom, magnezijumom i antioksidansima. Prirodno ne sadrži gluten, pa je pogodna za osobe sa intolerancijom na gluten.

Ćuretina

Tamno meso ćuretine dobar je izvor gvožđa i kvalitetnih proteina. Takođe sadrži cink, selen i vitamine B grupe, koji doprinose pravilnom funkcionisanju organizma.

Brokoli

Brokoli sadrži gvožđe, ali i veliku količinu vitamina C, koji poboljšava njegovu apsorpciju. Bogat je i vlaknima, folnom kiselinom i vitaminom K.

Tofu

Tofu je popularna namirnica od soje koja predstavlja odličan izvor gvožđa za vegetarijance i vegane. Sadrži i proteine, kalcijum, magnezijum i izoflavone, koji mogu imati pozitivan uticaj na zdravlje srca.

Tamna čokolada

Tamna čokolada sa najmanje 70 odsto kakaoa sadrži značajne količine gvožđa, magnezijuma, bakra i probiotičkih vlakana koja doprinose zdravlju creva. Umerena konzumacija može imati pozitivan efekat na zdravlje srca.

Riba

Ribe poput tune, skuše, sardine i bakalara predstavljaju dobar izvor gvožđa i omega-3 masnih kiselina. Osim toga, bogate su selenom, vitaminom B12 i drugim važnim nutrijentima.

Zašto je gvožđe važno?

Gvožđe je mineral neophodan za normalno funkcionisanje organizma i mora se redovno unositi hranom. Osobe koje ne jedu meso ili ribu mogu poboljšati apsorpciju gvožđa iz biljnih namirnica kombinovanjem obroka sa izvorima vitamina C, poput citrusa, paprike, paradajza ili brokolija.

Ukoliko sumnjate na nedostatak gvožđa ili imate simptome poput hroničnog umora, vrtoglavice ili malaksalosti, obratite se lekaru kako biste proverili nivo gvožđa i dobili odgovarajuće preporuke, piše Healthline.