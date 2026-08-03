Bećarac je jedno od onih tradicionalnih jela koje nas podseća na kuhinje naših baka i vreme provedeno u porodičnom domu. Ovo jednostavno, ali ukusno jelo pravi se brzo i lako, a postoji jedan ključni sastojak koji ga čini savršenim – slanina. Otkrijte kako da pripremite najbolji bećarac za manje od 30 minuta koristeći ovaj tajni sastojak.

Sastojci:

200 g slanine

2 veće glavice crnog luka

2 zelene paprike

2 crvene paprike

4 sveža paradajza ili 400 g konzervisanog paradajza

2-3 čena belog luka

2 kašike ulja

So i biber po ukusu

Sveža peršun ili mirođija za dekoraciju

Priprema:

Priprema sastojaka: Slaninu isecite na tanke trakice ili kockice. Crni luk očistite i isecite na sitne kockice. Paprike očistite od semenki i isecite na trakice. Paradajz oljuštite i isecite na kockice (ako koristite svež paradajz).

Prženje slanine: U većem tiganju zagrejte ulje na srednjoj temperaturi. Dodajte iseckanu slaninu i pržite dok ne postane hrskava i pusti masnoću. Slanina daje bećarcu poseban ukus i aromu koja će obogatiti ovo jelo.

Dodavanje povrća: U tiganj sa slaninom dodajte iseckan crni luk i pržite dok ne postane staklast. Zatim dodajte paprike i beli luk, te nastavite pržiti dok povrće ne omekša, otprilike 5-7 minuta.

Paradajz: Dodajte iseckan paradajz ili konzervirani paradajz. Promešajte i kuvajte na srednjoj temperaturi dok se svi sastojci ne sjedine i paradajz pusti sok, otprilike 10-15 minuta. Po potrebi dodajte malo vode ako želite više safta.

Začini: Posolite i pobiberite po ukusu. Ako volite pikantniji bećarac, možete dodati i malo ljute paprike.

Finalizacija: Nakon što su svi sastojci dobro kuvani i sjedinjeni, sklonite tiganj sa šporeta. Bećarac pospite svežim, sitno seckanim peršunom ili mirođijom za dodatnu svežinu i aromu.

Posluživanje:

Bećarac poslužite topao, uz svež hleb ili proju. Odlično se slaže sa komadom sira ili kiselim mlekom. Ovo ukusno jelo može biti glavno jelo ili prilog, a njegova priprema od samo 30 minuta čini ga idealnim za brze i ukusne obroke.

Uživajte u savršenom bećarcu sa hrskavom slaninom koja daje posebnu notu ovom tradicionalnom jelu. Brzo, jednostavno i neverovatno ukusno – ovaj recept će sigurno postati jedan od vaših omiljenih.