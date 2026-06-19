Bajat hleb će opet biti mekan i ukusan: Bakin trik mu vraća svežinu za 5 minuta

Hleb je svež u proseku jedan dan. Međutim, starom hlebu možete vratiti svežinu vrlo brzo.
Kada imate hleb u kući, ali je star, i ne ide vam se u prodavnicu ili jednostavno ne želite da ga bacite, ne morate uvek da pravite prženice. Da biste iskoristili bajat hleb otkrivamo vam trik koji će učiniti da bude opet svež, kao da ste ga upravo ispekli!
Postupak je jednostavan i traje samo nekoliko minuta. Vrlo brzo ćete moći da doručkujete. Tvrdu veknu ili polovinu vekne nakvasite tako što ćete hleb staviti u činiju u koju ste sipali vodu. Dobro ga natopite vodom. Nije bitno da li je topla ili hladna. Zatim ga stavite u pleh, pa u rernu koja je zagrejana na 150 stepeni. Pecite hleb 5-6 minuta. Ako je cela vekna, pecite je 10-12 minuta.
Hleb će posle pečenja ponovo biti mekan i svež, a imaće i krckavu koru kao da je upravo umešen. Uživaćete dok ga jedete. Naravno, ovo nemojte da primenjujete ukoliko je hleb suviše star i buđav. Takav hleb je najbolje baciti u đubre kako ne biste imali zdravstvene tegobe.
Video:
Komentari (0)