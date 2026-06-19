Bajat hleb će opet biti mekan i ukusan: Bakin trik mu vraća svežinu za 5 minuta

Postupak je jednostavan i traje samo nekoliko minuta. Vrlo brzo ćete moći da doručkujete. Tvrdu veknu ili polovinu vekne nakvasite tako što ćete hleb staviti u činiju u koju ste sipali vodu. Dobro ga natopite vodom. Nije bitno da li je topla ili hladna. Zatim ga stavite u pleh, pa u rernu koja je zagrejana na 150 stepeni. Pecite hleb 5-6 minuta. Ako je cela vekna, pecite je 10-12 minuta.

Hleb će posle pečenja ponovo biti mekan i svež, a imaće i krckavu koru kao da je upravo umešen. Uživaćete dok ga jedete. Naravno, ovo nemojte da primenjujete ukoliko je hleb suviše star i buđav. Takav hleb je najbolje baciti u đubre kako ne biste imali zdravstvene tegobe.

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