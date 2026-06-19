Dunja je isprobala TRIK koji sve Instagramuše koriste na selfijima. Poprilično bizaran trend širi se bespućima Jutjuba, a jedna simpatična bosanska Jutjuberka rešila je da ga isproba na svojoj koži. Fejslifting bez noža i botoksa? Zvuči previše dobro da bi bilo istinito, i rekli bismo da je baš tako.

Iako je popunjavanje bora hijaluronom i bockanje botoksom popularnije nego ikada, mudre Instagramuše došle su do genijalne ideje kako da dobiju efekat "mačkastih očiju" bez šprica i noža. I tvrde da stvarno deluje!

Bosanska Jutjuberka Dunja Tatomirović (i supruga fudbalera Ivana Tatomirovića) koja stoji iza kanala "Slatko od Dunje" rešila je da snimi video u kom isprobava ovaj bizaran trik na sebi.

Za ovaj zahvat trebaće vam samo jedna čvrsta gumica za kosu i malo živaca.

Sve što treba da uradite jeste da uhvatite pramen kose negde u visini slepoočnice, sa jedne i druge strane i da pozadi čvrsto vežete u repić.

Tako ćete instant podići obrve i oči, zategnuti bore na čelu i oko očiju i dobiti mladalačkiji izgled.

Dunja tvrdi da se mnoge lepotice sa Instagrama služe ovim trikom prilikom pravljenja selfija, naročito jer se ovaj repić pozadi ne vidi na fotkama. U realnom životu je ipak malo teže šetkati sa ovako vezanom kosom.

Evo kako to izgleda na Dunji. Da li biste isprobale na sebi ovaj trik?